Defesa Civil de Cuiabá abre canal de atendimento pelo whatsapp

A Defesa Civil de Cuiabá está com novo canal de atendimento ativo, o número de WhatsApp, (65) 99310 8810, para o recebimento de denúncias em casos queimadas urbanas, invasões de áreas de risco, crimes ambientais e outras situações de risco. O serviço funcionará 24 horas por dia e os atendimentos das demandas, durante a semana, em horário comercial.

O diretor de Proteção e Defesa Civil, José Pedro Ferraz Zanetti explicou que as denúncias devem ser encaminhadas para o número, exclusivamente via mensagem de WhatsApp, com o endereço do local, fotos e imagens. Assim que recebidas, a Defesa Civil fará o encaminhamento das denuncias conforme a situação encontrada, e o atendimento. “A ideia é dar mais celeridade as ações de combate às queimadas urbanas e a outras situações de risco, atendendo as demandas da população”, salientou o diretor da Defesa Civil.

Segundo Zanetti, as informações também irão subsidiar os órgãos em relação aos trabalhos de prevenção, educação e fiscalização ambiental no período de estiagem.

Fique atento

As denúncias e notificações também podem ser realizadas pelo 190 da Polícia Militar, ou pelo 193 do Corpo de Bombeiros Militar, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Além desses canais, ainda é possível efetuar a denúncia nos órgãos municipais fiscalizadores, por meio do Disque-Denúncia da Secretaria Municipal de Ordem Pública.

O Disque – Denúncia é um serviço de utilidade pública, para comunicação das demandas que requerem a fiscalização do poder público municipal. As demandas vão desde as mais simples atividades como a notificação para limpeza de um terreno baldio até a desocupação de áreas públicas ou legalmente protegidas.

Nesses casos, o cidadão pode utilizar o telefone (65) 3616-9614, de segunda à sexta, das 08 às 18 horas.

Após a apresentação da denúncia, os respectivos departamentos abrem procedimentos administrativos para averiguação e providências.