Defesa Civil Estadual alerta para os riscos de alagamentos em MT

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) prorrogou para o dia 4 de fevereiro o prazo de entrega da documentação dos candidatos do processo seletivo do Programa Alfabetiza Mais MT. As inscrições foram reabertas conforme o Edital Nº 03/2021/GS/SEDUC/MT, com um total de 15 vagas, para os cargos de coordenador regional, formador regional de educação infantil e formador regional de alfabetização.

Os documentos devem ser entregues na Diretoria Regional de Educação (DRE) do respectivo polo do município.

Há uma vaga para coordenador regional para uma das seguintes DREs: Diamantino, Querência, Sinop, Várzea Grande e Juína. Há também uma vaga para formador regional de educação infantil nas DREs: de Cuiabá, Querência, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra e Várzea Grande.

Para formador regional de alfabetização há vagas nas DREs de Diamantino, Querência, Tangará da Serra e Várzea Grande.

O programa tem a finalidade de alfabetizar crianças na idade certa, até o segundo ano do Ensino Fundamental, em regime de colaboração do Estado com os municípios. A política pública está sendo desenvolvida com apoio da Fundação Lemann, Associação Bem Comum e Instituto Natura.

Veja as vagas por município no quadro abaixo: