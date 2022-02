Defesa Civil Estadual emite alerta de chuvas intensas para 47 municípios

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) abriu o prazo para lances de 28 lotes entre veículos e imóveis, avaliados em R$ 19,2 milhões, que podem ser arrematados por até 50% mais barato do que o avaliado. Dentre os lotes, estão imóveis nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande e Tangará da Serra, além de veículos em condições de circulação e sucatas.

O leilão, coordenado pela Secretaria Adjunta de Justiça, será realizado de forma eletrônica e os lances podem ser ofertados até as 9h do dia 25 de fevereiro pelo site www.balbinoleiloes.com.br. Para participação e oferta de lances eletrônicos, os interessados devem fazer um cadastro no site da empresa leiloeira com até 48h antes do leilão. O encerramento do leilão só ocorrerá após todos os lotes receberem ofertas.

Segundo a secretária adjunta de Justiça, Lenice Silva dos Santos Barbosa, parte do valor arrecadado será destinado para o Estado e outra para o Fundo Nacional Antidrogas (Funad). “Dos bens provenientes do tráfico de drogas pela lei, 40% devem permanecer no Estado. Aqueles de origem de lavagem de dinheiro é do Governo Federal, mas que poderá retornar como investimento na Segurança Pública”, disse.

Dentre os lotes, estão um terreno com mais de 7,6 mil m², localizado no bairro Jardim Aclimação, em Cuiabá, avaliado em R$ 10,5 milhões, com lance inicial de 50% menor do que valor do terreno, sendo R$ 5,25 milhões. Também está disponível um apartamento de 62 m², localizado no bairro Jardim Aeroporto, em Várzea Grande, avaliado em R$ 95 mil, porém é ofertado com lance inicial de R$ 47,5 mil.

Também será leiloado um automóvel Mitsubishi MMC Lancer, ano 2015, quatro portas com avarias, porém em condições de circulação. O veículo foi avaliado em R$ 40 mil, porém neste leilão possui lance inicial de R$ 20 mil. Outro veículo que está disponível para lances é uma GM Corsa, ano 1996, com duas portas e em condições de circulação, porém com avarias. O automóvel será leiloado a partir de R$ 2 mil.

Os imóveis poderão ser arrematados com 25% do valor de entrada e o saldo devedor pode ser parcelado em 30 meses. Os bens podem ser visitados mediante agendamento com até três dias de antecedência pelo telefone: 0800-707-9339 ou por meio do e-mail: contato@balbinoleiloes.com.br. Para acessar os editais clique aqui.