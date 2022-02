Defesa Civil Estadual faz alerta para chuvas intensas em Mato Grosso

A classificação atual, na cor ‘laranja’, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), indica alerta de risco para temporais, com chuvas de 30 até 60 mm, acompanhadas de ventos que podem atingir de 60 a 100 km por hora, podendo ocasionar queda de árvores, interrupção de energia e descargas elétricas provocadas pelos raios. Essa ação é causada pelo fenômeno natural Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que propicia formação de nuvens carregadas, com previsão persistente de dois dias de chuvas, que segue até esta terça-feira (1º de fevereiro).

Segundo o superintendente de Proteção e Defesa Civil estadual, tenente-coronel BM. Luís Cláudio Cruz, as equipes estão em contato com os agentes municipais monitorando possíveis locais de maior risco de desastres. “Estamos à disposição para integrar uma força-tarefa e decretação de situação de emergência, caso este evento adverso se configure em desastre”.

Na manhã desta segunda-feira (31.01), Cuiabá registrou temperatura de 23°, com clima totalmente nublado e chuvas em vários pontos da cidade, que se estenderam ao longo da tarde.

A cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade (a 562 km de Cuiabá) passa por avaliação e levantamento dos estragos causados pelas fortes chuvas que caíram neste domingo (30.01). Não houve registro de mortes ou pessoas feridas.

Famílias com casas próximas a rios e córregos devem ficar atentas, redobrar os cuidados devido aos riscos de alagamentos.

Veja os municípios que estão com situação de emergência declarada

Agua Boa

Confresa

Gaúcha do Norte

Luciara

Nova Bandeirantes

Paranatinga

Porto Alegre do Norte

Santa Terezinha

São Félix do Araguaia

Vila Rica

Serviço

Para receber recomendações e alertas sobre riscos de desastres, o cidadão pode se cadastrar para receber mensagens de alertas. Basta enviar um SMS como o número do CEP para o número 40199, o serviço e gratuito.