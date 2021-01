Defesa Civil intensifica o monitoramento das áreas de risco para enchentes e alagamentos

A Defesa Civil de Cuiabá intensificou o monitorando de áreas consideradas de risco em razão do período de chuvas. Na terça-feira (12), o diretor José Pedro Ferraz Zanetti esteve na foz do córrego da Prainha, no bairro do Porto, onde está localizada a Estação Elevatória, gerenciada pela concessionária Águas Cuiabá, com o objetivo de verificar as condições da drenagem do Córrego da Prainha, que deságua no Rio Cuiabá.

Segundo a Defesa Civil, o último levantamento efetuado constatou que Cuiabá possui aproximadamente 1.300 ha de áreas consideradas de risco para alagamentos e inundações, a maioria delas localizadas nas proximidades de córregos e margens de rios. “Em algumas regiões a ocupação desordenada das margens desses córregos e rios acaba agravando a situação. Além disso, o sistema de drenagem da Capital é antigo, insuficiente para dar vazão às águas quando ocorrem chuvas de grande intensidade, como o que aconteceu no último domingo”, disse Zanetti. De acordo com o diretor da Defesa Civil, algumas regiões e bairros da Capital como o Parque Geórgia, a região dos bairros Jardim Vitória, São Mateus, Cohab São Gonçalo e a área central, são alguns dos locais constantemente monitorados.

Zanetti lembra que o trabalho de limpeza das ‘bocas de lobo’ é realizado rotineiramente pela Prefeitura de Cuiabá e que antes do início do período das chuvas, são intensificados, de forma preventiva, a fim de evitar a ocorrência de alagamentos. Mas, um grande volume de chuva acaba ocasionando dificuldades no escoamento da água provocando alagamentos.

O diretor da Defesa Civil disse ainda que o problema é a chuva forte em um curto espaço de tempo. No último domingo, a precipitação pluviométrica atingiu a marca de 65 mm em uma hora. Para resolver o problema de escoamento das águas pluviais, a Prefeitura de Cuiabá já anunciou que deve formalizar um convênio com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) com o objetivo de tentar solucionar as enchentes na Avenida Tenente Coronel Duarte, a Prainha, no centro da cidade. Um projeto emergencial para melhorar a drenagem nessa região e também a vazão da água para o Rio Cuiabá já foi apresentado pela UFMT.

Além disso, a Defesa Civil deve receber nos próximos dias imagens escaneadas do canal da Prainha feitas pela empresa Águas Cuiabá no ano passado, a fim de verificar a existência de possíveis entupimentos e obstruções.

A Defesa Civil alerta

Para evitar os prejuízos a Defesa Civil orienta a população em especial aqueles que vivem nas áreas consideradas de risco para que fiquem alertas. É importante acompanhar as previsões do tempo e observar o comportamento dos córregos e rios. Zanetti recomenda que em caso de subida do nível da água as pessoas devem levantar os móveis, desliguar os aparelhos elétricos da tomada e buscar locais mais seguros.

Nesses casos, é recomendável ligar para o 193, o número do Corpo de Bombeiros Militar, cujo atendimento é mais rápido e ágil e, que se for necessário, aciona a Defesa Civil.