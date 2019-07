Deficientes visuais mato-grossenses participam de competição nacional de goalball

Quatro equipes representaram Mato Grosso na etapa regional Centro-Norte de Goalball, modalidade praticada apenas por deficientes visuais. Na categoria feminina, competiram as equipes da Associação Rondonopolitana de Deficientes Visuais (ARDV/MT) e Associação Mato-grossense dos Cegos (AMC/MT). Já no masculino, o Estado foi representando pelo Instituto dos Cegos do Estado do Mato Grosso (Icemat) e Associação Rondonopolitana.

A edição 2019 do Regional Centro-Norte de Goalball foi realizada de 17 a 21 de julho, em Goiânia-GO e contou com a participação de equipes de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Amapá e do Distrito Federal.

Das quatro equipes mato-grossenses, três conquistaram medalhas. A equipe feminina da Associação Rondonopolitana ficou com o bronze e a da Associação Mato-grossense dos Cegos conquistou a medalha de prata. A Associação Rondonopolitana repetiu o bronze com a equipe masculina.

Para que pudessem competir em Goiânia, a Federação Mato-grossense de Desportos para Cegos – que integra as instituições no Estado – contou com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel/MT).

“As equipes mato-grossenses tiveram um ótimo desempenho na competição. E nossa participação só foi possível porque pudemos contar com o apoio e empenho da Secel. Mesmo com toda a dificuldade que o Estado se encontra, essa gestão já mostrou que é diferente”, agradeceu o presidente do Instituto dos Cegos, Udeilson César de Arruda.

O Goalball

Desenvolvido especificamente para deficientes visuais, o Goalball é o único esporte paralímpico não adaptado. O esporte é parecido com handebol em que o objetivo é arremessar uma bola com as mãos no gol do adversário. Sua bola possui guizos no seu interior. O barulho destes sininhos é que orienta os atletas, e apenas quando a bola sai das mãos do arremessador é possível para a defesa determinar qual foi o tipo de lançamento escolhido. Esta percepção, associada ao rápido reflexo do corpo, é fundamental para o bom posicionamento em quadra.