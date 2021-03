Definidos os nomes dos três Blocos Parlamentares e das Comissões Permanentes

Foto: Fernanda Elisa Trindade / Assessoria de Gabinete

Na última semana, o deputado Ulysses Moraes (PSL) esteve no município de Campo Verde acompanhando o retorno das atividades escolares da rede municipal de ensino. No município, o retorno às aulas tem ocorrido de forma híbrida, escalonada e seguindo todos os protocolos sanitários. Na oportunidade, o parlamentar visitou a Escola Municipal Dona Sabina Lazarin Prati e a creche Francisco Tirado Aragão Filho.

“Ficamos felizes em ver que os alunos já estão conseguindo retornar às aulas presenciais e tudo está funcionando muito bem com as medidas protetivas. O Estado de Mato Grosso precisa seguir esse exemplo. Essas escolas estão demonstrando que é possível sim a volta às aulas e nós temos que incentivar isso”, frisou Moraes.

Antes do retorno das atividades escolares no município, foi montado um protocolo de segurança a ser seguido pelas escolas. As aulas retornaram inicialmente pela rede particular se estendendo à rede municipal, respeitando o limite de capacidade de 50%. Todas as escolas estão equipadas com tapetes sanitizantes, e para ter acesso a unidade escolar, os alunos precisam estar usando máscara, fazer a aferição de temperatura e higienizar as mãos. As salas foram demarcadas respeitando o limite de 1,5 metro entre as carteiras, e durante o intervalo, os alunos ficam dentro das salas, sendo permitida a saída para ir ao refeitório em grupos de dois alunos.

As aulas ocorrem no sistema híbrido (os pais decidem se mandam o aluno ou não) e de forma escalonada, sendo uma turma por semana. Assim, o sistema de escalonamento permite que a escola realize o monitoramento dos alunos em relação a sintomas relacionados a Covid-19.

E de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o índice de contaminação no município de Campo Verde não mudou após o retorno das atividades escolares. “Educação é algo essencial, mas infelizmente o Brasil é um dos países que teve as atividades escolares por mais tempo paralisadas. Por isso, não dá mais para as escolas ficarem fechadas, já passou da hora de reabrir. O Estado de Mato Grosso precisa entender essa importância de retomar as aulas presenciais. Vamos continuar cobrando isso”, finalizou o deputado.