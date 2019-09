Delegada passa integrar equipe de investigação das interceptações ilegais

Assessoria | PJC-MT

Os policiais civis da Delegacia de Polícia de Barra do Bugres (168 km a Médio Norte) participam de uma capacitação, ministrada pela Gerência de Operações Especiais (GOE), iniciada na quarta-feira (11.09). O curso de aperfeiçoamento foi sugerido pela equipe da Polícia Civil de Barra do Bugres, com objetivo de promover a atualização das técnicas policiais.

Com duração de três dias, os alunos trabalharão ações e simulações práticas e técnicas. A atividade de aprimoramento visa fortalecer o combate a violência na região e o trabalho investigativo para elucidação de crimes, e contou com apoio da Academia de Polícia Judiciaria Civil (Acadepol), e das duas fazendas denominadas “Jauquara” e “Barralcool”.

Conforme um dos instrutores da GOE, Edcarlos Campos, a qualificação busca proporcionar o melhor resultado em uma ação policial, bem como, assegurar a segurança e proteção do profissional de segurança pública.

“Estamos expondo situações onde uma simples atitude errada pode resultar no pior e, para que isso não aconteça, trabalhamos desde a observação até a ação, resultante dos vários conjuntos e cenários possíveis frente a criminalidade”, destacou o investigador Edcarlos Campos.