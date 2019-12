Delegadas da Mulher são homenageadas em ação dos 16 Dias de Ativismo

Assessoria/PJC-MT

A Polícia Civil de Nova Monte Verde (968 km ao norte de Cuiabá), com apoio de policiais militares do município, cumpriu nesta terça-feira (03.12) mandado de prisão contra Talisson Barbosa Lica, por crime de tráfico de drogas. O mandado foi expedido pela Comarca de Nova Monte Verde e o suspeito foi detido em uma fazenda no município.

A prisão é resultado de investigação iniciada pela Delegacia Municipal para apurar o crime de tráfico de drogas na modalidade ‘formiguinha’ na cidade. De acordo com o delegado Eugênio Rudy, há 15 dias, os policiais prenderam um outro suspeito de tráfico, conhecido como ‘Nego Bala’ e na oportunidade, Talison conseguiu fugiu do cerco.

Após representação pela prisão de Talison Barbosa, a Polícia Civil continuou diligências para localizar o rapaz, conseguindo prendê-lo nesta terça-feira em uma fazenda da região. No momento em que as equipes chegaram à casa onde rapaz estava escondido, ele tentou fugir, mas foi cercado pelos policiais.

“Agradeço o apoio fundamental da Polícia Militar e nossa equipe da Delegacia Municipal que envidaram esforços, durante vários dias, primeiro no levantamento do paradeiro do suspeito e, por fim, para efetuar a prisão”, destacou o delegado.