Delegado Claudinei cobra governo por falta de atenção à Rondonópolis

Claudinei reclama da falta de atenção da gestão estadual com Rondonópolis Foto: Marcos Lopes

Preocupado com a falta de atenção do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), com Rondonópolis, o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) expôs a sua indignação com o Poder Executivo, nesta terça-feira (6), durante sessão plenária na Assembleia Legislativa. Ele apontou que este município, com cerca de 250 mil habitantes, considerado a segunda maior economia do Estado, aguarda o atendimento de demandas já apresentadas à gestão estadual e não houveram soluções, principalmente na área da saúde pública.

Reivindicações – O parlamentar aguarda um posicionamento do governo sobre os atrasos nas cirurgias ortopédicas no Hospital Regional de Rondonópolis. “Na semana passada enviei um requerimento ao governo. Já é o segundo requerimento que apresento à gestão estadual para entender o motivo dos atrasos nas cirurgias ortopédicas. Seria a falta de próteses? Materiais? Qual é o problema real? Estamos recebendo denúncias no gabinete de familiares dos pacientes”, questiona Delegado Claudinei, que espera respostas da Secretaria de Saúde de Mato Grosso (SES).

Ele destacou a reunião realizada, em março deste ano, com o governador Mauro Mendes e o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, com a presença de outros parlamentares e representantes da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis para correções nos valores da Tabela SUS (Sistema Único de Saúde) a serem repassados à instituição filantrópica.

“Apresentei um requerimento ao governo estadual sobre a necessidade das correções nos valores defasados dos serviços prestados na Tabela SUS, desatualizado desde 2015, para a Santa Casa. Essa instituição não vai conseguir manter o equilíbrio financeiro, podendo interferir no atendimento à população”, acrescentou o parlamentar.

Emendas – Em relação ao pagamento das emendas parlamentares, o deputado comentou que apenas 30% foram pagas pelo governo estadual. “Não sei se o problema é por questões políticas. Ainda aguardo o pagamento das emendas de 2020, em sua totalidade. Espero que nas emendas de 2021, não passemos pela mesma situação, pois tem uma ambulância que estou destinando recursos para a devida aquisição do veículo que irá atender o município de Rondonópolis”, disse o parlamentar.

Para finalizar, o deputado disse que por morar em Rondonópolis, há pessoas que perguntam para ele, o que o governador tem contra Rondonópolis. “É complicado ser questionado com essa pergunta. Hoje, estou falando de saúde, depois vou apresentar outras situações referentes as áreas da segurança e a falta de infraestrutura de estradas da região que já eram para ter sido pavimentadas. Então, deixo essa pergunta para o governador responder à população. Ainda tem gente do meu partido que quer que eu apoie o governador e, até para a reeleição, para o ano que vem. Isso é um absurdo”, conclui o deputado.

Central de Vacinação – O parlamentar aproveitou a sessão plenária para parabenizar da ALMT que, em parceria com a Prefeitura de Rondonópolis, inaugurou na sexta-feira (2), a Central de Vacinação Altamirando Miranda de Araújo, para imunização dos rondonopolitanos contra a Covid-19, em horário especial, das 10h às 22 horas. “Quero parabenizar a Assembleia, a nossa Comissão de Saúde, por este sistema conhecido por Corujão, onde a Central está em anexo à Secretaria Municipal de Saúde. Um grande avanço. Só no primeiro dia, foram mais de duas mil pessoas vacinadas em Rondonópolis. A Assembleia Legislativa e o Poder Executivo Municipal estão fazendo a sua parte”, declara Claudinei.