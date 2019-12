Delegado Claudinei homenageia bombeiros de MT que atuaram em Brumadinho

Deputado Claudinei entrega homenagens à equipe do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso

Foto: Marcelo Lucas / Assessoria de Gabinete

Dezesseis bombeiros e 10 cães que estiveram por mais de 100 dias em buscas de corpos no desastre em Brumadinho (MG) foram homenageados na terça-feira (3) pelo deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) em uma solenidade no 1º Batalhão de Bombeiros Militar de Mato Grosso. Até o momento, foram identificadas e confirmadas as mortes de 257 pessoas, sendo que 13 continuam desaparecidas, com o rompimento da barragem da Companhia Vale do Rio Doce, no Córrego do Feijão, em Brumadinho, que ocorreu no dia 25 de janeiro deste ano.

“Os cães farejadores fazem um importante trabalho integrado homem/animal. Nossos bombeiros estiveram auxiliando os colegas de Minas Gerais nas buscas e resgastes de corpos para que muitas famílias e amigos pudessem velar e enterrar seus entes queridos. Esse é um dos trabalhos dos bombeiros militares e sua função. E eu não podia me furtar de homenagear esses valorosos bombeiros”, declarou Delegado Claudinei, durante a solenidade.

Atualmente, os cães do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, no total de 14, são custeados pelos próprios adestradores/bombeiros responsáveis pelo tratamento e alimentação, com apoio da própria corporação, com médico veterinário e canil, da sociedade civil, por meio de instituições e empresas parceiras. A importância do trabalho com cães farejadores é apontada em dados do próprio Corpo de Bombeiros, em que um cão consegue “varrer” uma área e que para “varrer” a mesma área, com o mesmo tempo, seriam necessários 20 homens. Solenidade no 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros

Foto: Marcelo Lucas / Assessoria de Gabinete

“Fico feliz de saber, por meio do comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Alessandro, que, em 2020, ele trabalha para que haja mais recursos disponibilizados para custeio dos cães. O que vocês precisarem estaremos à disposição na Assembleia Legislativa”, completou o deputado.

Na oportunidade, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, coronel Alessandro Borges, agradeceu as homenagens e disse que o trabalho dos bombeiros tem sido realizado de forma brilhante, tanto dentro do estado quanto fora. Segundo o coronel, a equipe de Mato Grosso, tirando a de Minas Gerais, foi a que mais tempo ficou em operação em Brumadinho, foram mais de 100 dias nas buscas dos restos mortais.

“E, como bem o deputado falou, esse trabalho dos bombeiros oportunizou aos amigos e familiares enterrarem seus entes. Recentemente, em Pontes e Lacerda, tivemos um grande feito. A nossa equipe, com cães e drones, resgatou com vida um idoso de 89 anos que estava desaparecido há quatro dias. O trabalho conjunto dos bombeiros e cães é um caminho sem volta, lembrando que consideramos e tratamos os cães da nossa corporação como militares”, destacou o coronel.

Relato – Cenário de guerra. É desta forma que o major do Corpo de Bombeiros, Rafael Marcondes, descreveu quando pisou pela primeira na região de Brumadinho, dois meses após o desastre, ao lado da labradora Sheron, de sete anos, um dos cães farejadores mais antigos da corporação. Major do Corpo de Bombeiros faz relato emocionante de como foi participar da operação de buscas e resgates de corpos em Brumadinho

Foto: Marcelo Lucas / Assessoria de Gabinete

“Eu nunca participei de uma operação tão grande e acredito que meus colegas também se depararam pela primeira vez com um evento dessa magnitude. A princípio, foi muita apreensão, um cenário de guerra, tudo destruído. Eram só restos mortais, até corpos inteiros eram difíceis de serem encontrados. Embora o clima muito pesado, o fato de conseguirmos achar algum segmento de corpo, sabíamos que algum familiar iria descansar por termos encontrado e feito o reconhecimento de mais uma pessoa desaparecida”.

Durante a operação de buscas em Brumadinho, os 16 bombeiros e 10 cães de Mato Grosso revezaram em equipes de três homens e dois cães a cada 15 dias. “Como era uma área de risco de contaminação elevada para os cães, fizemos esse revezamento. Desde então, todos passam por exames periódicos, mas não apresentaram nenhum problema de saúde. Tem uma equipe da Vale que todo mês vem fazer os exames de acompanhamento e isso deve perdurar por no mínimo três anos”.

Para o major Marcondes, que cuida da Sheron desde quando a labradora nasceu, a homenagem foi em dose dupla. “É muito bom esse reconhecimento porque todos que estão na atividade gostam e se empenham. Essa homenagem então é mais que especial, apesar de fazer parte do Corpo de Bombeiros, a Sheron é da família, e minha esposa e filhos participam da criação dela. Então, é a realização de um sonho e ficamos orgulhosos quando vemos um filho ser reconhecido”, finaliza o major, se referindo à labradora. A cão labradora Sheron, de sete anos faz parte da corporação dos Bombeiros

Foto: Marcelo Lucas / Assessoria de Gabinete