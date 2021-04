Delegado Claudinei reconhece a atuação do Ciopaer no transporte de vacinas contra Covid-19

Policiais do Regimento de Policiamento Montado ( Cavalaria ) e do Batalhão Rotam prenderam quatro homens, nesta quinta-feira (15.04), por crime de receptação, embriaguez ao volante e formação de quadrilha, na região do Carumbé, em Cuiabá. A Polícia Militar apreendeu com os suspeitos 123 peças de veículos sem procedência.

Durante a madrugada, por volta de 1 hora, os policiais da Cavalaria realizavam rondas pela Avenida Gonçalo Antunes de Barros quando visualizaram dois carros, um Corolla e um Fiat Argo, transitando no local em fundada suspeita.

Os dois automóveis foram abordados pela PM e, em um dos veículos, os policiais identificaram que o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica, como odor etílico, gagueira, andar cambaleante e dificuldade de locomoção.

Na checagem, a polícia encontrou no interior do carro cinco garrafas de cervejas e oito rodas e peças de motocicleta que estavam no porta-malas e foram apreendidas. Um dos suspeitos usava tornozeleira eletrônica e possui passagem criminal por crime de receptação.

O homem disse à polícia que havia pegado as peças de veículos em uma residência, localizada nas proximidades do local da abordagem policial, mas não relatou a origem dos produtos.

O motorista do segundo veículo, Fiat Argo, relatou aos policiais que prestava serviço de transporte para o motorista do Corolla.

A equipe da Cavalaria pediu apoio do Batalhão Rotam e prosseguiu a diligência até a residência onde o suspeito teria pegado as peças de veículo, no bairro CPA III. No imóvel, os policiais encontraram um quarto com uma grande quantidade de peças de motocicletas. O morador da casa não comprovou a procedência do material e foi preso.

O grupo foi conduzido à Delegacia e a PM apreendeu 11 rodas de liga leve montada, 20 tampas de embreagem, 17 tampas de estator, 14 cabeçotes, 20 cilindros, 25 virabrequins e outras peças de motocicletas.

A ocorrência foi entregue à Polícia Judiciária Civil.

Serviço