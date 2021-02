Demilson Nogueira indica reforma da ponte que será realizada até abril

Da assessoria

A vereadora Michelly Alencar (DEM) reivindicou a retomada e finalização da obra de uma praça no Pedregal. Nesta terça-feira (23.02) ela esteve no bairro e também se reuniu com o diretor da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), Vanderlúcio Rodrigues, para cobrar um cronograma.





A praça estava dentro das ações em comemoração ao “Cuiabá 300 anos” e era para ser entregue em 2018. “Este era para ser um lugar de lazer e diversão para a população, mas se tornou um problema. O local está tomado por mato e com água acumulada em vários lugares, com diversos criadouros de mosquito da dengue”, apontou a vereadora.





O diretor da Limpurb afirmou que a obra será retomada em março e enviará um cronograma de execução da obra e finalização.

Assessoria de Comunicação Vereadora Michelly Alencar