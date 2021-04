Demilson Nogueira vota favorável abertura de CPI

Ascom Câmara

O vereador Sargento Vidal (Pros) apresentou durante a sessão ordinária desta terça-feira (27.04), na Câmara Municipal de Cuiabá, quatro indicações solicitando ao prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), os serviços de limpeza, manutenção de praça, tapa-buraco, instalação de abrigo de ponto de ônibus e manutenção de bueiros em três bairros da Capital.





No bairro Ouro Fino, Vidal pediu serviços de reparo em vazamento de rede de esgoto na rua Jornalista Amaro de Figueiredo, instalação de abrigo em ponto de ônibus na rua Ouro Preto, limpeza e manutenção da praça do bairro conforme pedido dos moradores que necessitam, com urgência, dessas ações tendo em vista que o esgoto está correndo a céu aberto trazendo risco de contaminação aos moradores e o mau cheiro que está insuportável.





Solicitam também à instalação de coberturas com bancos nos pontos de ônibus, devido o fluxo de pessoas usuárias do transporte público que ali residem, bem como a limpeza e manutenção da praça do bairro que se encontra em situação precária com bancos e brinquedos quebrados, além do mato que está tomando conta do local.





O vereador também pediu ações de tapa-buraco nas ruas Jornalista Caramuru de Campos Maciel e Acre, instalação de abrigo de ônibus na rua Jornalista Caramuru, limpeza ao redor do mini estádio da Avenida Brasil, tapa-buraco e manutenção de bueiros na rua Diniz Pinto de Matos no bairro CPA I. A solicitação atende aos moradores que vêm sofrendo com vários buracos que causam transtorno ao trânsito e pedestres.





A solicitação também é quanto à instalação de cobertura e banco no ponto de ônibus na rua Jornalista Caramuru, tendo em vista o grande fluxo de pessoas usuárias do transporte público que precisam se locomover e ficam neste período de espera à mercê do sol forte e chuvas.





“A reivindicação dos moradores é com urgência, tendo em vista a situação precária que se encontra o mini estádio que está tomado pelo mato, bem como na Rua Diniz Pinto de Matos com a presença de vários buracos e boca de lobo danificada e entupida por lixos e mato. Todos esses problemas acarretam perigos e transtornos aos moradores locais”, diz trecho do documento.





Já no bairro CPA III o parlamentar solicitou a troca de abrigo no ponto de ônibus na rua 73 e a limpeza do mato ao seu redor. “A reivindicação dos moradores é com urgência quanto a troca do ponto de ônibus, tendo em vista a situação precária em que se encontra. O ponto está deteriorado, enferrujado e tomado pelo mato, podendo causar danos aos usuários que ali se abrigam à espera do transporte público”, diz trecho do documento.

Luana Valentim/Assessoria de Imprensa Vereador Sargento Vidal