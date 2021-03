“Demos um passo significativo para imunização”, diz prefeito após ato para instalação do consórcio Conectar

Para facilitar o acesso dos servidores aos portais de cursos a distância, a Escola do Legislativo inseriu no site da Câmara Municipal de Cuiabá a opção “Cursos EAD” que abre uma página com listagem de instituições que disponibilizam aulas online, gratuitas e com emissão de certificado.





Segundo o chefe do Núcleo da Escola do Legislativo, Danilo Monlevade, a medida visa colaborar na capacitação e na renovação dos conhecimentos dos servidores.





No caso em especial da Câmara de Cuiabá, ele explica que a facilitação do acesso atende a uma norma adotada pela Presidência através da Portaria nº 077/ 2021 que diz “aos servidores cujas atividades por eles desempenhadas sejam incompatíveis com o teletrabalho, sejam estes integrantes do grupo de risco ou se encontrem somente em regime de revezamento, ou em regime de teletrabalho com pouca demanda em razão da especificidade da atividade desempenhada na unidade de lotação, fica recomendada a realização de cursos com conteúdos de interesse da Administração Pública para fins de cumprimento da carga horária”.



“Os servidores aproveitarão a realização dos cursos para cumprirem as determinações administrativas e consequentemente acabarão por ampliar os seus conhecimentos e contribuir em seu exercício laboral”, destaca o chefe do Núcleo da Escola do Legislativo.





A página “Cursos EAD” está disponível no menu serviços no site da Câmara. Veja a nova página:

http://www.camaracuiaba.mt.gov.br/cursos_ead.php

Secom Câmara Municipal de Cuiabá