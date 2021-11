Denúncias sobre licenças irregulares auxiliam na obtenção de evidências de auditoria

O governador Mauro Mendes e a primeira-dama, Virginia Mendes, participaram nesta quarta-feira (17.11) do 2º Encontro Estadual de Bombeiras Militares em Mato Grosso, evento que tem por objetivo discutir políticas de melhoria das diretrizes que permeiam o trabalho das mulheres na Instituição.

O ato, este ano, marca os 20 anos desde que foram incluídas as três primeiras oficiais femininas no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, e trouxe como eixo central o combate à violência contra mulher.

Oficial da primeira turma de praças do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, a tenente-coronel BM Vivian Rizziolli Corrêa se emocionou durante seu discurso e agradeceu o empenho da atual gestão do Governo do Estado em aperfeiçoar a vivência das mulheres na Corporação.

A tenente-coronel destacou, ainda, a dedicação da primeira-dama Virginia Mendes nas ações em prol das mulheres de Mato Grosso. “Foi uma luta chegar onde nós chegamos, então gostaríamos de agradecer de coração ao governador e a primeira-dama e, dizer especialmente para a senhora, primeira-dama, que a senhora é motivo de inspiração para nós. Nosso sentimento é de muita gratidão por tudo que a senhora tem feito por nós. Digo isso em nome do Comando. Eu faço parte da primeira turma de mulheres, então fico muito feliz de ver tudo o que conseguimos alcançar com tanto trabalho e dedicação. No começo foi difícil, porque era um ambiente completamente masculino, mas a gente foi conquistando o nosso espaço e graças a Deus hoje estamos desempenhando papéis importantes dentro da Instituição”.

De 2001 até aqui, o ingresso das mulheres no Corpo de Bombeiros quebrou diversos mitos e dilemas que permeavam o ambiente militar, até então em sua totalidade ocupado pelo sexo masculino.

As mudanças foram culturais e estruturais, como a readequação dos quartéis para que atendessem às necessidades das mulheres, a criação de regulamentos específicos quanto à apresentação pessoal e de direitos, como a licença à gestante.

Fruto destes avanços, a soldado BM Eliane Diehl, que ingressou há três anos no CBMMT, ressaltou que, apesar de ainda serem minoria dentro da Corporação, as mulheres comprovam no dia a dia que possuem a mesma capacidade que qualquer oficial do sexo masculino.

Vale destacar que, durante os cursos de formação, todas as mulheres são submetidas a diversas atividades e testes, assim como os demais alunos homens, como provas de salvamento aquático, salvamento terrestre, salvamento em altura, ordem unida, educação física, combate a incêndio, atividades de sobrevivência em ambientes de difícil acesso, testes em ambientes confinados, dentre outros.

“Eu sempre tive muita admiração pelo trabalho desempenhado pelos Bombeiros, isso me inspirou a entrar pra a Corporação. Hoje eu atuo na parte operacional, vou para os combates, atendo ocorrências, trabalho diretamente no salvamento de vítimas… Então, nós somos tão capazes quanto os homens. Estamos aqui para provar que apesar de ainda sermos minoria dentro da Corporação, nós temos tanta capacidade como qualquer bombeiro homem”, disse a soldado.

“Eu gostaria somente de agradecer a todas vocês, pelo trabalho, pelo comprometimento, pelo brilhantismo da função que vocês desempenham junto ao Governo de Mato Grosso. Em nome da tenente-coronel Vivian, responsável pela organização deste evento, e da minha esposa a primeira-dama Virginia Mendes – que fez questão de participar deste ato -, gostaria de cumprimentar a todas e dizer que reconheço a profunda importância do serviço que vocês prestam à vida da nossa população e a preservação do nosso patrimônio. Eventos como este servem para aprimorar ainda mais estes serviços, para que juntos possamos evoluir e entregar a paz, a segurança e a tranquilidade que todos nós esperamos”, finalizou o governador Mauro Mendes.

2º Encontro de Bombeiras

O Encontro de Mulheres Bombeiras Militares surgiu da necessidade de alcançar todos esses anseios que envolvem a temática, visando implantar uma cultura de inclusão e igualdade profissional, dentro das especificidades do gênero.

Anualmente, em vários estados do Brasil, os Corpos de Bombeiros Militar têm ensejado esforços em realizar encontros entre as Bombeiras Militares, com o objetivo principal de tratar diretamente sobre temas que envolvam a vivência da mulher nas Corporações, relatando sobre os desafios do cotidiano, busca de conhecimento e conquistas de seus direitos dentro das fileiras que ocupam.