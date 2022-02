“Depois de longos sete anos, devolvo um dos símbolos da história vencedora do povo cuiabano”, diz prefeito Emanuel Pinheiro durante a entrega do Dutrinha

“Depois de longos sete anos, devolvo um dos símbolos da história vencedora do povo cuiabano”. Essa é a análise do prefeito de Cuiabá, ao celebrar o aniversário de 70 anos do Estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, em grande estilo. A inauguração da nova estrutura começou na noite desta segunda-feira (31) e contou com o prestígio de diversas personalidades públicas. A programação segue na próxima sexta-feira (04) e sábado (05), com demais eventos, reafirmando o compromisso da gestão em impulsionar o setor esportivo e cultural da Capital.

Durante a solenidade o prefeito fez o descerramento do totem, e prestou homenagem aos jogadores Fulepa, Avião e Bife, atletas que marcaram a trajetória do futebol cuiabano. Cada um deles ganhou uma estátua, fixada na entrada do estádio. Também foi realizada a benção ecumênica e a banda da Polícia Militar de Várzea Grande realizou uma linda apresentação, dando abertura oficial às festividades.

Em seu discurso, o Chefe do Executivo Municipal relembrou a última modificação promovida no estádio, em 1990, e se disse orgulhoso em protagonizar a retomada dos trabalhos após 32 anos, devolvendo à população, com devido respeito e dignidade, o seu maior patrimônio desportivo.

“O Dutrinha representa a alma da cuiabania, um dos nossos ícones, identidade. Aqui desfilaram craques que fizeram o futebol cuiabano, época de ouro. Escolhemos três grandes deles para eternizar a história do futebol cuiabano e mato-grossense. Bife, Fulepa e Avião. Sintam-se todos agraciados. A última obra que o Dutrinha conheceu, que preparou, reformou, para que o Dutrinha continuasse sendo o templo do futebol cuiabano foi do ex-governador Jayme Campos, em 90, fez a reforma que possibilitou ao Dutrinha chegar até a data de hoje, sem conhecer nenhuma outra no decorrer desses anos”, destacou o gestor.

Conforme o vice-prefeito e secretário de Obras, José Roberto Stopa, que atuou diretamente na coordenação, bem como, na execução dos trabalhos, o sentimento agora é de dever cumprido. “O que estamos fazendo é resgatar a história, devendo um estádio de qualidade, podendo ser usado, inclusive, em jogos oficiais e todos os campeonatos”, reiterou.

Representando todas as autoridades políticas, o senador por Mato Grosso, Jayme Campos exaltou o crescimento dos times regionais e exuberância que o Dutrinha simboliza para o Município desde a sua criação até os dias atuais.

“Tão louvável iniciativa do prefeito e seu vice de revitalizar essa praça de esporte. Tudo isso tem a ver com a história da Capital, presidente Eurico Dutra. Aqui era extremamente movimentado e tinha público que vinha prestigiar. Temos que ser justos e verdadeiros com aqueles que não se limitam às belas falas, mas de atitudes e ações como o prefeito vem fazendo com aqueles que lhe deram o voto de confiança o reelegendo. Este ato, na minha visão, é muito importante. Emanuel tem buscado resgatar com humildade as histórias”, elogiou.

O secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite afirmou que o espaço esportivo é mais um presente do prefeito Emanuel Pinheiro ao povo cuiabano, com toda infraestrutura que merece.

“Foram mais de 70 intervenções que fizeram com que o estádio Dutrinha fosse totalmente repaginado. Hoje quem vê o Dutrinha, vê conforto, segurança, uma praça de esporte digna para nossa cidade. Recuperamos a autoestima de Cuiabá e, a partir de agora, será o grande palco dos jogos e espetáculos à disposição de todos”, elencou.

Já o secretário municipal de Agricultura, Francisco Vuolo enalteceu o empenho da Gestão Pinheiro até a conclusão final, seguindo à risca as exigências da categoria. “O estádio ganha uma roupagem bem diferente. Estamos com várias inovações e obras que foram colocadas. O prefeito se preocupou não somente em devolver o estádio com as condições de campo ideais, mas a conjuntura como um todo, com recursos próprios”, pontuou.

O morador da Capital e torcedor do Mixto, Zayr Mayolino, não escondeu a felicidade ao ver de perto o estádio e afirmou que agora os clubes contam com mais uma opção para celebrar os jogos.

“Eu tenho um grande amor por esse lugar e o prefeito Emanuel Pinheiro fez uma grande obra ao reformá-lo. Ele vem para alavancar nosso futebol, isso aqui ajuda, pois é menos gastos, do que abrir Arena Pantanal para jogar, fica mais em conta os campeonatos. Aqui, eu venho desde a época dos meus pais, tenho um tio que jogou no Mixto. O Dutra tem história, o Pelé veio até aqui, jogou no Dutra. Agora, trazer os atletas nacionais”, disse.

Participaram também o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), Humberto Bosaipo, deputado Carlos Vallone, vereador Mário Nadaf, presidente da Câmara Municipal, vereador Juca do Guaraná Filho, vereador Advair Cabral, vereador Sargento Vidal, vereador Didimo Vovô, vereador Wilson Kero Kero, vereador Luiz Fernando, vereador Kassio Coelho, vreador Chico 2000 e o diretor presidente da Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (Limpurb), Vanderlúcio Rodrigues.

A programação

A programação em comemoração aos 70 anos do Dutrinha continua. Na próxima sexta-feira (4), a solenidade terá início às 17h e o prefeito entrega homenagens a 50 personalidades como jogadores, esportistas e radialistas mato-grossenses. Além disso, o evento contará com apresentações artísticas, uma partida de futebol infantil, uma partida de futebol feminino e o jogo entre a Câmara Municipal de Cuiabá x Câmara de Várzea Grande.

Por fim, no sábado (5) a programação de entrega do Dutrinha se encerra com chave de ouro com o primeiro jogo oficial do Campeonato Mato-grossense com o Operário de Várzea Grande e o Cuiabá Esporte Clube. A decisão sobre a liberação para entrada do público será tomada nesta sexta-feira (1º) com os dirigentes dos times.

A obra

Essa foi a maior obra realizada na estrutura do estádio desde sua construção, em 1952. O investimento, de cerca de R$2 milhões, foi aplicado pela gestão, coordenado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

A reforma teve início em fevereiro de 2019 e foi dividida em três etapas, sendo a primeira, orçada em R$ 450 mil, de readequação do espaço para atender as medidas de segurança e acessibilidade. A segunda etapa, orçada em R$ 600 mil, foi a mudança de posicionamento dos postes de iluminação e a troca do gramado. Já a terceira, foi a construção do novo muro e modernização dos vestiários, que teve investimento de R$ 500 mil.

O Estádio Presidente Dutra pertencia à Prefeitura de Cuiabá desde julho de 2011 e foi declarado “Tombado como Patrimônio Histórico de Cuiabá-MT”, pela Lei Municipal 2.761 de 25/05/1990, de autoria do, à época, vereador Emanuel Pinheiro. Entre 2010 e 2014 foi o principal estádio de Mato Grosso devido a demolição do Estádio Verdão para dar lugar a atual Arena Pantanal. No ano passado, o estádio chegou a ser cedido, temporariamente, à Confederação Sul-Americana de Futebol e foi utilizado como centro de treinamento das seleções que participaram da Copa América.

Cuiabano nato, Eurico Gaspar Dutra deixou sua marca na política brasileira, sendo o único presidente da República oriundo de Mato Grosso, entre os anos de 1946 e 1951.