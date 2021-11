Deputado agradece o empenho do governo em prol da MT-130

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

O deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD)- Nininho acompanhou a agenda dos representantes da Associação de Moradores e Produtores Rurais de Santiago do Norte (Amosan), distrito de Paranatinga, com o governador em exercício Otaviano Pivetta na tarde de quinta-feira (4), no Palácio Paiaguás.

De acordo com o parlamentar, ele acompanha a pauta desde o início e somente agora no atual governo a pauta foi tratada com a devida atenção. “A reunião com o governador em exercício, Otaviano Pivetta, foi para agradecer o empenho que o governador Mauro Mendes e o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Oliveira, tiveram com o projeto de uma obra tão importante para com a população”, ratificou Nininho.

A extensão da pavimentação é de 87 quilômetros, do Distrito de Santiago do Norte, localizado em Paranatinga, até o Rio Ronuro. O trecho, além de ser um corredor de escoamento de produção de grãos, vai fomentar o desenvolvimento da agricultura familiar, e ainda, facilitar a logística da população como um todo.

“Um região que se desenvolve cada vez mais, mas para quem pensa que apenas os produtores de grãos serão beneficiados se engana. Os recursos do Fethab, que estão sendo utilizados com muita responsabilidade pelo governo do estado, vão gerar emprego no período das obras, dar qualidade de vida às pessoas que ali moram e atrair ainda mais desenvolvimento para a região”, explicou o parlamentar.

Nininho ainda lembrou que a pauta das obras da MT-130, encabeçada pela Amosan, é um exemplo para outros movimentos. “Me recordo do nosso amigo, o produtor Odir José Nicolodi, mais conhecido como Caçula, das idas e vindas dele a Cuiabá e Brasília, toda a união dos membros e a vontade de ver os projetos sairem do papel foram graças ao esforço de todo um grupo e da classe política”, destacou Nininho.

Caçula explica que agora só falta a liberação de 86 quilômetros pela Funai para concluir a pavimentação asfáltica total de Paratinga a Rondonópolis. “Quero agradecer a todos que acreditaram no projeto da associação, toda a classe política, especialmente o deputado Nininho que sempre nos atendeu, os produtores que não mediram esforços. Todo o custo dos projetos foram pagos com recursos que nós produtores arrecadamos. Agora vai faltar pouco para concluir o pavimento até Rondonópolis, o projeto já está aprovado e dependemos da Funai, mas isso é questão de tempo, acredito que até 2023 a gente conclua toda a obra”, ressaltou Caçula.

Participaram da reunião o secretário-adjunto de Obras Rodoviárias da Sinfra-MT, Nilton de Brito e os membros Thiago Fabris, Daila Fabris, Luiz Piccinin (CEO da Agro Amazônia), Claumir Cenedese, Maria Ines Ferlin, Rafael Bilibio e Thiago Fhaciolo.