Deputado apresenta projeto que libera policiais civis para trabalhar em dias de folga

Com o objetivo de solucionar o problema da falta de água em Várzea Grande, o Governo de Mato Grosso assinou nesta quinta-feira (25.11) um convênio para a construção de uma Estação de Tratamento de Água no bairro Chapéu do Sol. A parceria foi firmada em ato realizado na prefeitura de Várzea Grande, com a presença do governador Mauro Mendes e do prefeito Kalil Baracat.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) vai repassar R$ 26.994.637,07 para a prefeitura, que entrará com uma contrapartida de R$ 1.420.770,38 e será responsável por executar a obra.

A ETA Barra do Pari será construída na Estrada da Passagem da Conceição, com uma capacidade de captar 250 litros de água por segundo. Além do sistema de captação, a estrutura vai ter uma adutora de água bruta, uma estação de água completa com três adutoras para água tratada e três reservatórios apoiados, com capacidade de armazenar 4,5 milhões de litros.

Para o governador Mauro Mendes, com a nova ETA, o problema de falta de água em Várzea Grande ficará definitivamente no passado. “Vamos colocar um ponto final nesse problema. Várzea Grande é uma cidade que tem uma demanda grande de água, mas agora nós temos 100% de certeza que teremos uma solução definitiva de médio e longo prazo para a a cidade”.

O prefeito Kalil Baracat agradeceu a parceria do Governo do Estado e acredita que, junto com outros investimentos realizados pela prefeitura, a falta de água será resolvida. “O governador sabe das nossas demandas. Hoje estamos realizando um sonho de todo várzea-grandense”, afirmou. A ETA vai atender cerca de 30 bairros de Várzea Grande.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, essa é mais uma participação da gestão Mauro Mendes em Várzea Grande. “Esse é um projeto muito importante, talvez a principal demanda de Várzea Grande, que agora vai resolver o problema definitivamente”.

O senador Jayme Campos, afirmou que com essa ETA e outra construída pela prefeitura no bairro Cristo Rei, a capacidade de abastecimento da cidade será dobrada. “A cidade cresceu muito e este é um começo para nós melhorarmos a questão da distribuição no nosso município”.

Também estiveram presentes no evento o deputado federal Neri Geller, os deputados estaduais Eduardo Botelho e Paulo Araújo, os secretários de Estado Mauro Carvalho, da Casa Civil, César Miranda, de Desenvolvimento Econômico, Laice Souza, de Comunicação, Wener Santos do MT Par, além de vereadores e secretários municipais de Várzea Grande.