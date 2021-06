Deputado articula com Seduc e IFMT retomada do Profuncionário em 2021

O senador Wellington Fagundes afirmou que a atual gestão consertou o Governo de Mato Grosso e tem feito um importante trabalho para entregar obras e ações em todas as regiões, especialmente na área de infraestrutura.

Wellington Fagundes participou, nesta quarta-feira (16.06), da entrega de 74 máquinas e equipamentos rodoviários para municípios, consórcios e associações. As máquinas serão usadas para a conservação de quase 16 mil km de rodovias não pavimentadas em todas as regiões de Mato Grosso.

“A gente tem que reconhecer que o Estado de Mato Grosso está com as contas em dia, com recursos em caixa e com grandes perspectivas daqui para o ano que vem em ampliar todo esse trabalho, especialmente para ajudar os municípios com mais dificuldade”, declarou, durante seu discurso.

De acordo com o parlamentar, a conservação de estradas em parceria com municípios, associações e consórcios, é “extremamente importante” por conta da dimensão do território do estado.

“Mato Grosso tem 900 mil m² e é o estado que mais desenvolve no Brasil, mesmo na pandemia. Tem muita estrada para pavimentar e ponte para fazer. O secretário Marcelo [de Oliveira] tem feito um trabalho brilhante para a recuperação da nossa infraestrutura. E o governador Mauro Mendes nos convocou [bancada federal] para ajudar a ampliar esse programa”, ressaltou.

O senador pontuou que o governador tem facilitado e instigado as parcerias com a bancada federal, visando colocar recursos em obras que vão beneficiar a vida da população mato-grossense.

“Temos essa cultura aqui em Mato Grosso: passou as eleições, damos as mãos e trabalhamos. E quando o Governo é receptivo, facilita essa relação, e é isso que estamos fazendo. O Governo do Estado procura gerenciar bem essas parcerias. Parabenizo a administração não só pela entrega desses equipamentos, mas pelo que já fez e pelo muito que ainda pode ser feito daqui até o ano que vem”, concluiu.

Os equipamentos rodoviários entregues fazem parte do primeiro lote de máquinas que foram repassadas pelo Governo de Mato Grosso às instituições, de modo a contemplar todas as regiões. No total, o Estado adquiriu 175 máquinas e equipamentos rodoviários, com investimento de R$ 96,5 milhões como parte do Programa Mais MT.