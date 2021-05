Deputado Claudinei apresenta demandas de Poxoréu e destina emendas ao Comando Geral da PM

Foto: SAMANTHA DOS ANJOS FARIAS

O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Jonildo José de Assis, recepcionou o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) juntamente com o prefeito Nelson Paim e o vereador Leônidas do Mototáxi de Poxoréu, ambos do PDT, em Cuiabá, para tratar sobre a implantação da jornada delegada aos militares do município que poderão atuar nas horas de folga e receber pelo serviço. Eles também apontaram a necessidade de viatura para a unidade policial.

O propósito do encontro foi firmar a parceria entre o município e governo de Mato Grosso, por meio do Termo de Cooperação, para a aplicação da atividade delegada aos policiais militares, já que Poxoréu é uma cidade extensa e possui cinco distritos para serem atendidos. “Temos ciência da falta de efetivo na polícia militar e interesse de fazer uma parceria com a jornada delegada. Mas estamos pensando seriamente em fazer esse convênio. O efetivo é pouco para atender toda a nossa região”, explica Paim.

O prefeito acrescentou que a unidade militar do município possui 28 policiais que é um quantitativo considerável para atender somente o município, mas quando envolvem os distritos a situação fica mais complicada. “A segurança pública é primordial. O município tem cinco distritos e fica mais difícil o patrulhamento da polícia militar. Tem uma legislação que permite que o policial faça a jornada delegada, caso ele queira. A prefeitura paga o mesmo valor por hora trabalhada e a Polícia Militar entra com o fardamento e armamento. Seria uma complementação no salário do servidor e um apoio para município. Supre a necessidade da instituição”, frisa.

Veículo – Devido a unidade policial de Poxoréu ter apenas uma viatura, o coronel Assis dispôs a ceder um veículo para contribuir com os trabalhos dos policiais na região. “Vamos fazer o seguinte, nós temos condições de arrumar, vamos receber uns veículos Duster que é patrimônio. O secretário de Segurança Pública já comprou. Vou ver um veículo locado e substituir com um patrimoniado e envio para Poxoréu. Já vou anotar essa demanda. Tudo que a gente puder apoiar à corporação estamos à disposição”, anuncia o comandante-geral.

“A extensão territorial de Poxoréu é muito grande. Essa reunião foi praticamente de resultados. Afinal, o prefeito Nelson já posicionou em arcar com as despesas dos militares que aceitam fazer a jornada delegada e os próximos passos será firmar o convênio junto ao governo estadual. E melhor ainda, é o reforço com outro veículo para contribuir com os trabalhos da polícia militar da região já que possui cinco distritos, sendo um deles de até de 10 mil moradores”, diz Claudinei.

Para o prefeito de Poxoréu, a reunião foi bastante positiva. “Fizemos duas pautas positivas. Temos que agradecer o apoio do deputado Claudinei que foi fundamental para estes resultados, ainda mais, pela credibilidade que ele já possui com o coronel Assis”, declara Nelson.

Emendas – Na oportunidade, Delegado Claudinei entregou o ofício ao comandante-geral da Polícia Militar para formalizar a destinação de R$ 300 mil à instituição que vai garantir a aquisição de pistolas Glock 9mm. “Com certeza vai unir o grande esforço que é a mudança da planta de armamento. Vai unir ao quantitativo geral e chegaremos, se Deus quiser, com a ajuda do deputado Claudinei, da Assembleia Legislativa e do governo estadual ao patamar de uma pistola para cada policial. Vai ter uma vida útil de aproximadamente 10 anos a mais do nosso armamento de toda a instituição”, ressalva Assis.

Essas demandas apresentadas ao Comando Geral da Polícia Militar vêm de encontro com as indicações feitas pelo vereador Leônidas. Também, marcou presença o procurador de Planejamento da prefeitura de Poxoréu, Weliton César Vieira da Silva.