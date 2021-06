Deputado Claudinei comemora a convocação de 17 aprovados do concurso público da Politec

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

Depois de quase quatro anos na espera pela convocação do último concurso público da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso (Politec), realizado em 2017, 14 aprovados ao cargo de papiloscopista e três de técnico de necropsia tiveram os seus nomes divulgados no Diário Oficial do Estado (DOE), do dia ira (16), com o Ato nº 3.415/2021, pelo Poder Executivo. O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) comemorou o chamamento dos novos servidores da instituição vão atender as unidades dos polos regionais de Cuiabá, Rondonópolis, Tangará da Serra, Sinop e Cáceres.

“Imagino a felicidade de cada um destes aprovados e a esperança acesa dentro daqueles que ainda aguardam ser chamados neste concurso da Politec. Sei bem o que é aguardar tantos anos para ser nomeado. Fiquei dois anos na espera para ser nomeado a delegado na Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. A sensação é de alívio! Agora vamos aguardar o chamamento de mais aprovados, pois este número ainda não é o ideal para atender as unidades do interior”, declara o deputado.

Sandra Francisca Marçal, que vai ocupar o cargo de papiloscopista no Polo Regional de Cáceres, em Pontes e Lacerda, comemora a convocação e fala sobre a luta para que ela tenha ocorrido. “Por trás desta felicidade tem muita luta, meu pai aguardava essa nomeação e, infelizmente, ele faleceu em janeiro de 2019. Eu dedico este momento para ele. Fomos perseverando e acreditando que as coisas iam melhorar”, diz.

Neste período de espera, ela conta que, atualmente, exerce a função de professora contratada pelo governo do estado, em Cuiabá, com formação em biologia seguida de mestrado e doutorado. “Eu só tenho que agradecer ao deputado Claudinei. Ele sempre foi muito receptivo com a gente, sempre nos atendeu. Ele faz bem o papel dele, em trabalhar para as pessoas e compreender o lado de todo mundo. Que Deus abençoe a vida dele e que ele continue representando a sociedade”, afirma Marçal.

Já Josilaine Duarte Gonzaga que ocupará o mesmo cargo no Polo Regional de Cuiabá, diz que a sensação de ser convocada é maravilhosa. “Foram muitos anos esperando. Depois de tanta luta que a gente teve, correndo atrás de deputados, governador, assessores, a gente teve muita luta para conseguir essa nomeação. Estou muito feliz”, salienta.

Neste período, ela atuou na área da advocacia, assessorando uma magistrada. “O deputado Claudinei sempre esteve com a gente desde o início, desde as primeiras e poucas nomeações. Procuramos ele, fomos atrás, ele sempre foi solicito em nos ajudar, sempre falando na Assembleia. Ele foi peça fundamental para a nossa nomeação. Espero que nomeie outros aprovados, pois a Politec está precisando de mais profissionais”, conclui.

Concurso – O concurso público da Politec que foi realizado em 2017 foi suspenso por 10 meses em 2020, sendo que no dia 8 de junho foi homologado no prazo de seis meses para a devida nomeação dos aprovados. O parecer final do TJMT apontou que há anos a instituição sofre com o déficit na quantidade de servidores públicos.