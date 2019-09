Deputado Claudinei comenta sobre atuação política na AL

Foto: ANGELO VARELA / ALMT

A cidade de Pontes e Lacerda (460km de Cuiabá) recebeu o deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos) na condução da sessão especial que tratou da segurança pública nos municípios que fazem fronteira com a Bolívia. O evento contou com a presença do secretário da pasta, Alexandre Bustamante e a alta cúpula da Polícia Militar, inclusive do comandante-geral da instituição, coronel Jonildo Assis.

Um dos assuntos abordados, no evento sediado pela Câmara Municipal de Pontes e Lacerda, foi a implantação das câmeras OCRs, que serão utilizadas como "cercas virtuais" nas 22 cidades da fronteira, onde os agentes de segurança terão mais praticidade na identificação de criminosos e de veículos que teriam a fronteira como destino criminoso.

"Não é algo novo ou que nós descobrimos. Mas o projeto das câmeras já funcionou em outros estados e com certeza é a novidade que irá inibir a criminalidade e irá ajudar muito a segurança pública de Mato Grosso. No Ceará, por exemplo, em um dia, dos 20 roubos de carros registrados, 19 foram recuperados com ajuda das câmeras, pois além de copiar placas e modelos dos carros, ela também lê caracteres, o que ajuda mais ainda. Então, se funcionou lá, porque aqui não funcionaria? ", apontou o secretário.

O prefeito da cidade de Pontes e Lacerda, Alcino Barcelos,corroborou a iniciativa do deputado Valmir Moretto em apresentar o projeto para os municípios de fronteira. Segundo o gestor, a cidade está no 'coração da região oeste' e por isso o parlamentar fez certo em trazer o Parlamento estadual "para dentro do município". "Hoje, (Pontes) Lacerda está em festa com a Secretaria de Segurança Pública e a alta patente da PM. O deputadofez o certo em trazer pra cá a a ideia das câmeras OCRs. Aqui é o coração da fronteira e mesmo tendo dias difíceis por falta de dinheiro nas prefeituras, os prefeitos precisam se inteirar e entender o quão importante é este projeto", concluiu.

Estiveram presentes, lideranças políticas das 22 cidades da região oeste e 15 prefeitos e vice-prefeitos. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública, serão necessárias 78 câmeras para "trancar" as entradas e saídas desses municípios, o que abrange um território com uma média de 300 mil habitantes. Para a compra de todos os equipamentos, é necessário a viabilização de R$ 4.760 milhões dos cofres públicos. Por conta do alto valor, foi proposto que cada prefeitura elaborasse um projeto em parceria com a secretaria para que comércios, empresários e a administração política comprem os equipamentos juntamente com o estado.

"A compra das câmeras representa a união das prefeituras com o Executivo de Mato Grosso e um fator de eficácia no trabalho de segurança de fronteira. Dados apontam que o uso dessas câmeras é de um avanço gigante, pois o equipamento é monitorado por um agente que dá a resposta no ato da busca. Agradecemos o secretário Bustamante, o coronel Assis e todos os demais que acreditaram no trabalho e vieram a Pontes e Lacerda mostrar o quanto é importante a implantação desse serviço, que com certeza vai inibir a criminalidade na fronteira. A população pode contar com nosso trabalho sempre. E ainda deixo aqui consignado que vamos a Brasília pedir apoio federal para tirar esse projeto do papel", garantiu o deputado Moretto.

Ao final do evento, 16 oficiais e membros da segurança pública estadual e municipal foram agraciados pelo deputado Moretto com uma moção de congratulação pelos relevantes serviços prestados em prol das cidades fronteiriças de Mato Grosso.