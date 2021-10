Deputado Claudinei defende o reajuste salarial de servidores do Detran

Foto: SAMANTHA DOS ANJOS FARIAS

O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL), na terça-feira (5), esteve na sede do Posto de Atendimento de Vistoria Pesadas, uma unidade independente que pertencente à 2ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Rondonópolis, para discutir juntamente com os servidores sobre a atualização da tabela salarial dos cargos de carreira do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

O parlamentar foi recepcionado pelo líder do Posto, Marcolino Olavo, juntamente com Juliano Leitte, André Maurício e demais servidores que solicitaram o devido apoio à equiparação salarial com outras categorias da segurança pública.

Atualmente, o município possui uma frota de cerca de 195 mil veículos, sendo que 15% desse quantitativo são de quase 30 mil veículos pesados. “É uma frota muito grande, enquanto Detran temos uma demanda de polo. Então, tivemos importantes melhorias das últimas gestões que fizeram um excelente trabalho. Agora, o nosso pleito é em cima do pessoal, a situação salarial ficou deficitária em comparação às outras carreiras”, explica o servidor Diogo Marques.

Ele acrescenta que o governo estadual e a Assembleia Legislativa já realizaram muitas melhorias no Detran, desde 2011, como a contratação de servidores e a implantação de serviços modernos para facilitar os trabalhos dos profissionais e o atendimento ao público.

“Hoje temos a preocupação salarial, pois estamos perdendo servidores. Alguns se encorajam ir para iniciativa privada, outros estudam para concursos públicos. O Detran perde pessoas de cinco a 15 anos de carreira, com conhecimento sólido, sabem o caminho das pedras e possuem experiência para resolver o problema do cidadão. Acaba sendo um prejuízo para o Estado. A remuneração justa é motivar os bons servidores para permanecer e continuar na instituição”, comenta Diogo.

Reunião – O deputado Claudinei falou sobre a reunião com os secretários da Casa Civil, Mauro Carvalho, e o de Gestão e Planejamento (Seplag), Basílio Bezerra, o presidente do Detran, Gustavo Vasconcelos, parlamentares e representantes do Sindicato dos Servidores do Detran (Sinetran) de Mato Grosso, que ocorreu no dia 14 de setembro, em que debateram sobre a valorização salarial dos servidores da Instituição.

“Eu estive mês passado com os representantes do governo estadual para tratar sobre a proposta de reajuste da tabela salarial aos profissionais de carreira do Sinetran. Eles estão atendendo de forma individual cada categoria da segurança pública. Também, mostraram a questão do impacto no orçamento e a forma de negociar os valores. A Seplag está fazendo os estudos por cada categoria, para verificar a proposta a ser dada pelo governo. Eles ficaram de dar uma resposta rápida. Vamos aguardar a proposta”, explicou Claudinei.

Nesse encontro, foi apresentado um estudo do Sinetran que aponta a reestruturação das carreiras pela Lei Complementar Estadual de n.° 505/2013 com os cargos de advogado, analista, agente e auxiliar do serviço de trânsito que prevê 12 níveis para que o servidor possa subir de carreira a cada três anos, como, também, quatro classes de A à D que estabelece requisitos de qualificação profissional e escolarização que precisam ser atingidos para elevação.

O documento também mostra que o boletim de indicadores de pessoas de 2019, publicado pela Seplag, o Detran é o órgão estadual com a segunda pior remuneração média, sendo que a situação se intensificou, nos anos seguintes, devido as perdas salariais decorrentes do não pagamento da Revisão Geral Anual desde 2018.

Outro assunto debatido no encontro foi sobre o prédio atual da 2° Ciretran, que o Delegado Claudinei já havia discutido com o diretor Carlos Nazário, desde 2020, para ocupar o antigo prédio onde funcionava a instituição, uma vez que o atual imóvel onde ocorrre o atendimento ao público não possui espaço suficiente e nem salas para o devido armazenamento de documentos.

O deputado chegou a apresentar três indicações (n.º 671/2020 , n.º 3.380/2020 e n.º 4.791/2019) na Assembleia Legislativa para que o Detran possa fazer a reforma do antigo prédio, que fica no bairro Colina Verde, em Rondonópolis.

“Se houvesse o atendimento desta solicitação, o governo estadual geraria uma economia mensal de mais de R$ 16 mil referente ao valor da locação da Ciretran. Vamos tentar novamente, já que ainda não está funcionando nada por enquanto, mesmo o antigo prédio ter sido cedido pela Sema (Secretaria Estadual de Meio Ambiente). A gente podia até ter destinado emendas para reformar o prédio, se não tivesse esse impasse”, explica o parlamentar.

Com todas as reivindicações apresentadas por parte dos servidores, o deputado se dispôs a continuar acompanhando os trâmites e reforçar, sempre que necessário, até ter um posicionamento final por parte do governo de Mato Grosso.