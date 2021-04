Deputado Claudinei diz que vai aguardar ser vacinado contra Covid-19 pela faixa etária

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) acompanhou a imunização dos servidores que são linha de frente desde o início da pandemia da Covid-19 na última sexta-feira (10). Foi o terceiro dia de vacinação dos profissionais da segurança pública, em Rondonópolis, realizada no estádio Engenheiro Luthero Lopes. Ele, por ser delegado da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC) há mais de 18 anos, recusou ser imunizado por estar licenciado da instituição para exercer o mandato parlamentar.

“Agradeço o delegado regional de Rondonópolis, Thiago Damasceno, por ter me escalado para vacinar contra a Covid-19. Apesar de ter este direito, por estar lotado aqui, acho que é mais justo ceder para outro servidor da segurança pública que é linha de frente. Essa é minha iniciativa, não tem politicagem. Na verdade, é o que sinto ser o certo a fazer. Vou abdicar da vacina, esperar a minha faixa etária, de acordo com a idade, como a população está aguardando”, justifica o parlamentar.

Ele comenta que no instante que uma pessoa sai de casa e depara com outros ambientes e contato com pessoas, já é um risco que corre com o novo coronavírus. “Hoje estou licenciado, por ser deputado, a gente acaba se arriscando em reuniões fechadas, seja na Assembleia ou fora dela, em atendimentos, viagens. Mas, as forças de segurança são linha de frente e (os servidores) merecem ser imunizados, pois enfrentam a bandidagem, arriscam as suas vidas nas ruas, fazem atendimentos para várias pessoas. Quero novamente agradecer o prefeito Zé do Pátio (SD) pela imunização destes servidores, antes mesmo de chegar o documento oficial do governo estadual”, posiciona Claudinei.

Programa – A confirmação da segurança pública no Programa Nacional de Imunização do Governo Federal foi dada, no dia 31 de março, por meio de Nota Técnica de nº 297/2021, emitida pelo Ministério da Saúde. Já o governador Mauro Mendes (DEM) e o secretário de Saúde (SES), Gilberto Figueiredo, anunciaram que 5% de cada lote será destinado para as forças de segurança pública até finalizar a imunização.

Luta – Claudinei buscou, incansavelmente, garantir a imunização dos profissionais da segurança pública, sendo que apresentou as indicações de n.º 1.984/2021 e n.º 1.356/2019 que foram direcionadas à Presidência da República, aos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e para a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES). Além desses órgãos competentes, o parlamentar também solicitou, por meio de ofícios, apoio ao deputado Dr. Leonardo (SD), coordenador da bancada federal de Mato Grosso, e ao presidente da Associação Mato-Grossense dos Municípios (AMM), Neurilan Fraga.

As instituições beneficiadas serão a Polícia Judiciária Civil (PJC), Polícia Militar (PM), Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Sistemas Penitenciário e Socioeducativo, Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e Departamento de Trânsito (Detran) de Mato Grosso.