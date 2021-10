Deputado Claudinei encaminha demandas de Brasnorte ao governo de Mato Grosso

Foto: SAMANTHA DOS ANJOS / Assessoria de Gabinete

O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) apresentou, em sessão plenária da Assembleia Legislativa, no dia 6 de outubro, demandas nas áreas da segurança pública, assistência social e infraestrutura da cidade de Brasnorte, que foram reivindicadas pela vice-prefeita Professora Rose (PP) e vereadora Maria Célia Poletto (DEM). As representantes do município também pediram apoio com emendas parlamentares.

“O que tiver ao nosso alcance vamos atender e articular junto à gestão estadual. E o que não estiver, buscaremos por outras vias para solucionar as necessidades desse município. Foi uma satisfação encontrar a vice-prefeita e a vereadora de Brasnorte. Quero parabenizar o município por ter essas grandes mulheres e guerreiras que são representantes da cidade. Podem contar com o meu apoio na Assembleia Legislativa”, ressalvou o parlamentar.

Segurança Pública

No setor da segurança pública foi apresentada a necessidade de ampliar o efetivo de policiais militares e a disponibilização de uma viatura para atender o 1° Pelotão da Polícia Militar do município, por meio das indicações de n.º 6.851/2021 e n. º 6.849/2021. “Nos próximos dias, o governo de Mato Grosso vai lançar os editais para concurso público da Polícia Militar. Esperamos que, com esse concurso, possa contribuir para resolver esse déficit de servidores na instituição do município”, explica Claudinei.

Também, o parlamentar encaminhou à Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp), as indicações de n. º 6.852/2021 e n.º 6853/2021 para que verifique a possiblidade de realizar a construção de uma casa de abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, a reforma e ampliação das instalações da Delegacia de Polícia Judiciária Civil (PJC) e a designação de um delegado titular para atender a unidade do município.

APAE

Para proporcionar melhorias à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Brasnorte que, além da educação especial, oferece uma estrutura para o tratamento de portadores de necessidades especiais que envolvem cerca de 57 crianças e adolescentes, Claudinei apresentou as proposições de n.º 6848/2021 e n.º 6847/2021 para que a Secretaria de Educação de Mato Grosso (Seduc) viabilize a reforma de cozinha e a destinação de um ônibus escolar adaptado para atender o público da instituição.

De acordo com as representantes do município, foi implantado o projeto “Cozinha Experimental” para que as crianças possam preparar o seu alimento. “Pelas informações que obtive, a cozinha não está adaptada para receber as crianças portadoras de necessidades especiais, sendo preciso fazer algumas adequações no espaço”, explica o deputado.

A vice-prefeita e vereadora de Brasnorte expuseram que o ônibus adaptado vai contribuir para o transporte das crianças e adolescentes da APAE, para que possam participar de eventos, como shows, feiras, campeonatos, atividades pedagógicas, entre outros. “Infelizmente, a falta desse veículo acaba impedindo que o público atendido pela instituição possa participar dos acontecimentos. Sem contar que essas atividades externas contribuem com o ensino e no processo de aprendizagem desses alunos especiais”, comenta Claudinei.

Infraestrutura – O parlamentar apresentou a proposição de n.º 6858/2021 à Secretaria de Infraestrutura de Mato Grosso (Sinfra) para que seja feita a manutenção do asfalto e limpeza da vegetação às margens da rodovia MT-170, entre os municípios de Brasnorte e Juína. “Essa via é muito importante. Ainda mais que a região tem como característica ser produtora de grãos e possui atrativos turísticos que favorecem a economia do município. Esperamos que essa demanda seja atendida pela gestão pública estadual”, disse.

Brasnorte – O município apresenta cerca de 20 mil habitantes e está localizado a uma distância de aproximadamente 624 km da capital de Cuiabá.