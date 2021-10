Deputado Claudinei levanta as principais demandas da Unemat de Rondonópolis

Foto: SAMANTHA DOS ANJOS FARIAS

A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciti) de Rondonópolis, Neiva Terezinha de Cól, apresentou ao deputado estadual Delegado Claudinei (PSL), no dia 7 de outubro, um panorama dos principais projetos desenvolvidos, o processo construtivo da nova sede da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) no município e as principais necessidades para oferecer mais cursos e incrementos na área da educação à população rondonopolitana e região.

Inicialmente, Neiva esclareceu que a Seciti também possui departamentos pertencentes às secretarias de Educação, Assistência Social e de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Rondonópolis. Ela acrescenta que cada setor tem as suas responsabilidades e que para a execução dos cursos oferecidos pela Unemat contaram com parcerias e termos de convênios firmados. “Hoje, temos 14 turmas conveniadas com o município e oito cursos sendo implantados em Rondonópolis”, explica.

Estrutura

Na oportunidade, a secretária mostrou ao deputado o andamento das obras da nova sede da Unemat. “Temos toda a parte de estruturação física. Não queremos parar por aí, queremos buscar por mais cursos. Nós temos os laboratórios, salas para o desenvolvimento de projetos, informática. Um dos nossos objetivos é também incentivar a formação profissional nas áreas de costura e de panificação”, comenta.

Ela abordou sobre o programa que promove projetos inovadores que chegou a ter investimentos, mas a pandemia de covid-19 não permitiu a implantação de ações e que há planos para que, ainda este ano, sejam iniciados os trabalhos. Também, discutiu sobre a Feira de Ciência que envolve a participação de estudantes de escolas municipais, estaduais e de nível superior, como, também, de profissionais da iniciativa privada que desejam apresentar projetos.

Outro aspecto que Neiva expôs ao deputado foi a qualificação profissional ser um dos propósitos da Seciti para garantir o devido encaminhamento ao mercado de trabalho, em que frisou sobre o Ministério do Trabalho ter favorecido a atuação de 23 jovens nas secretarias da gestão municipal. “Esse é um presente legal que recebemos do Ministério do Trabalho. Como eles estão atuando com algumas empresas que precisam contratar o jovem aprendiz, mas não conseguem acomodar dentro do espaço, eles disponibilizaram em parceria com o município ou estado esses jovens”, salientou.

Investimentos

Investimentos de mais cursos para a Unemat é um dos interesses apontados por Neiva. Ela conta que toda a parte de estruturação física da instituição teve com a iniciativa da gestão municipal com o envolvimento de cinco empresas privadas. “Não fomos nós que construímos os prédios, fizemos as articulações com as empresas. São blocos de salas de aulas, administrativos, auditório, refeitório, laboratórios voltados para área da saúde”, detalhou.

Com a vontade de ampliar os cursos, o deputado Claudinei se dispôs a verificar a possibilidade de apoiar com emendas parlamentares no próximo ano. Com isso, a secretária adiantou que um dos cursos de interesse seria de enfermagem, fisioterapia, química. Também, colocou que uma emenda para a construção de laboratório de robótica dentro do Centro Tecnológico seria de suma relevância.

“As emendas parlamentares desse ano já foram fechadas. Esse encontro foi bastante produtivo e nos permitiu ver a realidade e os propósitos da Secretaria e vamos querer somar no próximo ano, com emendas. Vamos avaliar tudo que nos foi passado e sabemos que o que for decidido vai favorecer toda a população e região”, posicionou Claudinei.

Neiva adiantou que as obras do campus da Unemat têm a previsão de finalizar no final deste ano. “Quanto mais apoio tivermos, melhor ainda, e quem ganha é o município e muito mais a população que vai receber o serviço”, concluiu.