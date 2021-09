Deputado Claudinei participa de encontro dos Consegs da região oeste

Foto: SAMANTHA DOS ANJOS FARIAS

O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) participou do 1° Encontro da Região Oeste dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs), no dia 22 de setembro, que ocorreu na Câmara de Vereadores de Comodoro. O evento promoveu debates e palestras relacionados à segurança pública e atuação dos conselheiros em prol do fortalecimento das forças de segurança para beneficiar a sociedade mato-grossense.

O parlamentar, que é autor da Lei n.º 10.931/2019 que reconhece o interesse coletivo e a importância social das obras dos Consegs e da Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança de Mato Grosso (Feconseg) e seus filiados, considerou o evento de Comodoro bastante relevante já que reuniu os municípios vizinhos.

“É importante sempre discutir e pensar sobre temas relacionados à segurança pública e promover a integração dos Consegs de outros municípios, como estamos recebendo aqui. Neste acontecimento, já recebi importantes demandas que vou buscar alinhar com parlamentares federais para ajudar com emendas e, também, apresentar na Assembleia Legislativa para as devidas providências por parte da gestão pública do Estado”, declarou.

Em relação à importância dos Consegs, Claudinei disse que sempre foi parceiro das forças de segurança quando atuava como delegado na Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC). “Nesses mais de 18 anos como delegado, sempre trabalhei em parceira, adepto com a integração junto às forças de segurança e aos poderes para não ficarmos patinando. Com certeza, temos que buscar ações efetivas. Os Consegs vêm ajudando muito, enviando demandas para a gente fazer as indicações e cobrar a gestão pública para as devidas providências. Isso é muito importante”, disse o deputado.

O delegado de polícia, Claudemir Ribeiro, da Central de Flagrantes de Cuiabá, falou sobre a importância do Conseg em comunhão com os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo.

“O poder público e as forças de segurança como um todo. O deputado Delegado Claudinei que muito nos representa nesses dois anos de mandato, autor da lei que regulamenta os Consegs que garante a regularização com atas reconhecidas e personalidade jurídica para que, assim, consigam desempenhar um bom trabalho para a sociedade”, disse.

Além do Conseg de Comodoro, o encontro teve a participação de representantes de Sapezal, Brasnorte, Campos de Júlio, Porto Esperidião, Pontes e Lacerda e Campo Novo do Parecis. “É interessante fortalecer os Consegs para caminhar junto com os Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, Ministérios Público e do Trabalho, e as instituições das forças de segurança, sendo que vai beneficiar a sociedade. Esse é o maior bem que nós temos. Uma realidade que nós, que moramos na capital, não conseguimos ver a grandeza que é o Conseg de Comodoro em relação ao que faz, como, também, de outros municípios”, explica o presidente da Feconseg, Danillo Moraes.

Também participaram do evento, o prefeito de Comodoro, Rogério Vilela (Podemos); o presidente da Câmara de Vereadores, Gleyscler Belussi Gonçalves (Podemos); o tenente-coronel Deyvit de Oliveira Tomé, da 2° Companhia Independente da Polícia Militar (PM); o delegado de polícia de Comodoro, Ricardo Marques, Coordenador de Polícia Comunitária, tenente-coronel Sebastião Carlos, Ouvidor Geral do estado de Mato Grosso, Lúcio Andrade, promotor da Comarca de Comodoro, Carlos Rubens Filho, entre outras autoridades e convidados.