Deputado Claudinei participa de inauguração da Central de Vacinação de Rondonópolis

Foto: SAMANTHA DOS ANJOS FARIAS

Foto: SAMANTHA DOS ANJOS FARIAS

Rondonópolis é a terceira maior cidade de Mato Grosso, com cerca de 250 mil habitantes, e na sexta-feira (2), contou com a instalação da Central de Vacinação Altamirando Miranda de Araújo, para imunização da população contra a Covid-19. O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) prestigiou a inauguração da unidade que é fruto da parceria entre a Prefeitura Municipal e Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). A Central funcionará inicialmente por três meses, em horário especial, das 10h às 22 horas.

“É gratificante ver este avanço para Rondonópolis e ver que a Assembleia Legislativa abraçou a causa. Ainda mais que o município já teve mais de 95 mil vacinas aplicadas com as 1° e 2° doses. Essa Central vai proporcionar celeridade no processo de imunização para a população rondonopolitana. Muito bom, mesmo!”, diz Claudinei.

O deputado estadual Wilson Santos (PSDB) representou o presidente da Casa de Leis, Maxi Russi (PSB). Delegado Claudinei parabenizou o prefeito José Carlos do Pátio (SD) que já alcançou 63% de pessoas imunizadas. “A vacinação no município é de quase 70%. Rondonópolis já está em 63%, impressionante. Mal chega a vacina na cidade, já está no braço das pessoas. A Assembleia disponibilizou o funcionamento da Central por três mesmo. Havendo a necessidade, vai ser trabalhado para a renovação desse prazo. Investimento em parceria com o município. Queremos levar para outros municípios polos de Mato Grosso”, explanou.

O prefeito José Carlos do Pátio agradeceu a ação da Assembleia Legislativa. “A Assembleia está explicando como fazer política. Quero agradecer também aos vereadores da Câmara Municipal que nunca mediram esforços para me ajudar nos momentos mais difíceis. No momento que faltava UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e vacinas, estavam cumprindo o papel e viabilizaram e lutaram pela causa de Rondonópolis. Isso só me deu força para lutar pelo povo de Rondonópolis”, disse o gestor municipal.

Ele mostrou a sua indignação por Mato Grosso ser o penúltimo estado em relação a aplicação de vacinas. “Não é correto Mato Grosso ser colocado em penúltima colocação na vacinação. Os nossos indicadores são os piores em receber vacinas. Este debate tem que ser aberto. O país tem que reconhecer o papel de Mato Grosso. Em nenhum momento, Rondonópolis vai se curvar. Agradeço a homenagem ao meu pai (que dá nome à Central e Vacinação)”, disse Pátio.

Homenagem – O nome dado para a Central de Vacinação é em homenagem ao pai do prefeito Zé do Pátio, pioneiro de Rondonópolis, Altamirando de Araújo Miranda faleceu aos 91 anos, no dia 19 de junho, vítima da Covid-19. Ele deixou um importante marco no município, por ser o primeiro odontólogo a atuar na cidade.

Estiveram presentes na solenidade de inauguração, os deputados Sebastião Rezende (PSC), Thiago Silva (MDB), Nininho (PSD), Ulysses Moraes (PSL), Dr. João (MDB), deputado federal Neri Geller (PP), os vereadores de Rondonópolis, entre outras autoridades e convidados.