Deputado Claudinei propõe debater sobre o setor de transporte rodoviário de cargas

Foto: Marcos Lopes

O vice-presidente da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transportes da Assembleia Legislativa, deputado estadual Delegado Claudinei (PSL), propôs a realização de reunião com representantes da Associação dos Transportes de Cargas de Mato Grosso (ATC) e Associação Nacional das Empresas Agenciadoras de Transporte de Cargas (ANATC) para tratar sobre assuntos relacionados à categoria. Ele avalia a importância de conhecer o cenário vivenciado pelas instituições e levantar as principais demandas que necessitam de atenção.

Ele enfatizou que, atualmente, Rondonópolis, por exemplo, possui um dos maiores polos de empresas do setor de transportes de Mato Grosso. “Só para se ter uma ideia, temos mais de 15 mil caminhões cadastrados neste município. Eu também sugiro que possamos ouvir nas próximas reuniões pelo menos um representante de cada setor lá. Eu já deixo a minha solicitação, de acordo com as reuniões subsequentes. Essa categoria tem muitas sugestões boas e podem passar informações importantes para a Comissão”, sugere o parlamentar.

O diretor executivo da ATC, Miguel Mendes, considerou relevante a iniciativa. “É importante chamar as entidades representativas do setor de transporte rodoviário de cargas que representam as empresas que atuam no Estado, como, também, fora dele. É uma oportunidade de levar as demandas para a apreciação dos nossos deputados da Comissão”, ressaltou.

Ele frisou que um dos temas importantes a serem debatidos é a segurança nas estradas, principalmente no diz respeito ao roubo e furto de caminhões. No início de maio, o deputado intermediou uma reunião com os diretores da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC), respectivamente, os delegados Mário Dermeval e Fernando Vasco, para tratar sobre os crimes relacionados à categoria.

“Além da segurança pública, temos um problema sério no Estado em relação à tributação do óleo diesel que é o principal estímulo das empresas transportadoras e também a melhoria na estrutura dos postos fiscais. Seria importante que esses temas fossem debatidos na Comissão. Hoje, na ATC, somos mais de 28 empresas associadas que representam mais de 500 mil veículos”, diz Miguel.

Segundo o presidente da ANATC, Carley Fernando Welter, o encontro com a Comissão da Assembleia será uma ótima oportunidade para falar sobre a Associação. “É uma oportunidade de esclarecermos o que a gente sofre no dia a dia e encontrar melhorias dos nossos serviços e na estrutura. A gente tem, basicamente, dificuldades na parte estrutural de acesso nas estradas. Essa parte é notória. Nos deparamos com a falta de estradas e atoleiros. Essa discussão vai contribuir bastante com a categoria. Apresentar os prós e contras de cada lugar, com a visão do transportador. Este convite é a prova que a Assembleia Legislativa quer saber como o usuário enfrenta a realidade nas estradas”, explica.

A reunião teve a participação também do presidente da Comissão, Valmir Moretto (Republicanos) e dos membros titulares Xuxu Dal Molin e Sebastião Rezende, ambos do PSC, e do deputado estadual Gilberto Cattani (PSL).