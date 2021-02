Deputado Claudinei solicita apoio da bancada federal de MT para instalação do Ciopaer em Rondonópolis

Parlamentares federais acompanham explanação do deputado Claudinei Foto: SAMANTHA DOS ANJOS FARIAS

O deputado estadual e presidente da Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Delegado Claudinei (PSL), participou de reunião com a bancada federal de Mato Grosso, na manhã de segunda-feira (22), e solicitou apoio para a implantação de base aérea do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) no município de Rondonópolis (MT). O investimento previsto é de cerca de R$ 28 milhões.

“Agradeço toda a bancada de Mato Grosso por estar nos recebendo aqui, eu, como representante da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, já entreguei este pedido pessoalmente aos deputados e senadores federais. Essa é uma luta nossa desde 2019, para a aquisição de um helicóptero e a instalação de uma base do Ciopaer em Rondonópolis. Quem me ajudou a elaborar foi o comandante e coronel Juliano Chiroli”, esclarece o deputado.

O parlamentar comentou que se reuniu com o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (SD), no dia 8 de fevereiro, que já se dispôs em conceder um terreno para instalação da base aérea. “Eu me reuni com o prefeito Zé do Pátio e imediatamente ele se posicionou em somar conosco, logo que conseguirmos o levantamento da verba necessária para a implantação da base aérea. Tanto que indicou dois lugares, sendo um do lado do aeroporto, que é uma área do autódromo e o outro próximo ao Corpo de Bombeiros”, explica Claudinei.

De acordo com levantamento da gestão do Ciopaer, o custo aproximado para a base aérea seria em torno de R$ 28 milhões, sendo R$ 25 milhões para aquisição de um helicóptero; R$ 2 milhões para construção do hangar; R$ 600 mil para compra de um caminhão tanque de abastecimento e R$ 400 mil para aquisição de mobiliário básico para o hangar.

Outros custos com efetivo, formação de pilotos, equipamentos, formação de mecânicos e custeios operacionais, Delegado Claudinei espera contar com o apoio e parceria da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp). “Este é um pedido pontual e será um benefício que vai atender 21 municípios das regiões sul e sudeste de Mato Grosso, que equivalem a cerca de 550 mil pessoas. Também vai contribuir com os trabalhos das áreas de segurança pública e saúde”, acrescenta.

“Essa proposta vai ajudar nas operações policiais das forças de segurança pública, como, por exemplo, capturas de presos em uma possível fuga, para ajudar a resgatar um acidentado ou um afogado, aquele paciente que precisa de uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Aérea urgente, senão ele pode morrer. Esperamos que o governo federal possa nos ajudar e, até mesmo, com articulação junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e quem sabe através de um helicóptero em parceria com a Polícia Rodoviária Federal”, justifica Claudinei.

Ciopaer – Essa instituição foi criada em 19 de julho de 2006 e está interligada à Sesp de Mato Grosso, com o propósito de realizar operações por meio de aeronaves com atividades desempenhadas pelas Polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros. Atualmente, conta com bases aéreas em Várzea Grande e Sorriso.

Federal – A bancada federal de Mato Grosso é composta pelos senadores Wellington Fagundes (PL), Jayme Campos (DEM), Carlos Fávaro (PSD), deputados federais José Medeiros (Pode), Dr. Leonardo (SD), Nelson Barbudo (PSL), Neri Geller (PP), Juarez Costa (MDB), Rosa Neide (PT) e Emanuel Pinheiro Neto (PTB).