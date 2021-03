Deputado Claudinei vai destinar emendas para fortalecer Associação de Mulheres de MT

Foto: SAMANTHA DOS ANJOS FARIAS

O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) encontrou-se com a presidente da Associação de Mulheres de Mato Grosso de Defesa e Garantia dos Diretos das Mulheres do Estado de Mato Grosso, Sandra Raquel Mendes, na última quinta-feira (11), em Rondonópolis, para verificar como estão os andamentos dos trabalhos com as vítimas de violência doméstica e identificar as principais necessidades da instituição.

Sandra informou que, com a pandemia da covid-19, cerca de 90% das associadas deixaram de contribuir com a instituição. “Com essa pandemia perdemos a contribuição das associadas, porque a situação está crítica para todo mundo financeiramente. Hoje, temos apoio de apenas 20 delas. Temos custos com o imóvel, água e energia e dependemos deste apoio da sociedade”, diz.

Uma situação difícil enfrentada por ela e relatada ao parlamentar foi quando a sede da Associação foi invadida por ladrões que arrombaram a porta e levaram todos os itens de valores, no final de fevereiro deste ano. “Foi com muita dificuldade que conseguimos os mobiliários e equipamentos. Levaram tudo que tinha de valor que ganhamos através de doação e eventos, como impressora, roteadores de internet, computador, materiais de escritório, ventilador, tudo que tinha valor levaram”, lamenta a presidente.

Emendas -Desde a época que atuava como delegado de polícia na Delegacia Regional de Rondonópolis, Claudinei acompanha os trabalhos desenvolvidos pela Associação de Mulheres. Com a sua importância perante a sociedade, em janeiro de 2020, a entidade foi declarada de utilidade pública estadual, por meio da lei de n.º 11.080 de autoria do parlamentar.

“O deputado Claudinei é o nosso porto seguro e que queremos caminhar junto com ele. Ele é nossa referência em acompanhar a nossa situação. Nós temos apoio dele, não de agora, pois hoje a instituição é uma entidade de utilidade pública estadual graças a ele. Caminhamos juntos para levantar as principais demandas das mulheres e levamos até ele”, explica Sandra.

“Essa lei vigente que declara essa Associação como utilidade pública favorece a instituição receber emendas parlamentares de deputados que vai contribuir para ajudar e manter a estrutura da instituição. Essa entidade não só atende Rondonópolis, como, também, outros municípios de Mato Grosso e é referência no atendimento às mulheres vítimas de violência”, explica Claudinei.

Neste encontro, Sandra expôs a necessidade de ter um veículo e mobiliários para atender as atividades dentro da Associação. “Estamos pleiteando emendas para verificar a possibilidade destes itens. As instituições como a nossa, que trabalham na ponta, são as que mais precisam de apoio. Associação não recebe recursos oriundos pelo município e Estado”, comenta.

O parlamentar vai avaliar o pedido e verificar as emendas parlamentares para contribuir com a instituição. “O deputado Claudinei tem um olhar tão carinhoso e generoso. Sabemos que emenda é uma questão a longo prazo, mas essa preocupação de dizer que está aqui para caminhar junto é um alento para nós. Assim, não abaixamos a cabeça para as dificuldades”, declara a presidente.

A Associação de Mulheres de Mato Grosso desenvolve um trabalho em prol das mulheres vítimas de violência doméstica, com atendimento especializado e acompanhamento psicológico e jurídico. Também, recebem doações, participam de palestras educativas e cursos profissionalizantes.