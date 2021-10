Deputado Claudinei vai solicitar a reativação de Delegacia de Polícia de Tesouro

Foto: ELIEL TENORIO PEREIRA

Na última terça-feira (26), o deputado estadual Elizeu Nascimento entregou a Medalha João Batista Jaudy, honraria ao Mérito Esportivo da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, para o terceiro-sargento Roderiky Cardoso. O militar é atleta, professor e coordenador do projeto Jiu-Jitsu Rotam; já a medalha visa homenagear personalidades por reconhecimento às ações de incentivo ao esporte mato-grossense. A solenidade aconteceu no Batalhão da Rotam.

Além do reconhecimento, o parlamentar destinou emenda para o Projeto Social Jiu-Jitsu Rotam no valor de R$117mil e para o Projeto Social Futebol Rotam no valor de R$ 63 mil. São projetos criados com o principal objetivo de atender famílias carentes, oferecer às crianças e jovens opções de lazer por meio do esporte para evitar a ociosidade, incentivando a importância de seguir os princípios de cidadania.

“Eu sou um apaixonado pelo esporte, e não poderia deixar de apoiar um projeto tão importante na onde passei 13 anos prestando serviços como policial militar. Orgulhosamente, destinei R$ 117 mil de emenda para o jiu-jitsu Rotam, e para o projeto social de futebol o valor de R$ 63 mil que ajudará na aquisição de kimono e objetos utilizados para os atletas. Roderick é merecedor dessa homenagem por passar parte do seu tempo se dedicando ao projeto e ajudando tirar crianças e adolescentes das ruas”, relatou Elizeu Nascimento.

O comandante do Batalhão Rotam tenente-coronel André Wilian Dorileo participou da solenidade e agradeceu a homenagem. “Quero agradecer o reconhecimento pelo deputado Elizeu Nascimento. Elizeu, que é um entusiasta da segurança pública, tem ajudado o Batalhão Rotam de todas as formas. Além de toda ajuda para segurança pública, tem atuado de forma brilhante olhando pelas pessoas mais carentes. Só temos que agradecer todo seu trabalho que não fica só no papel”, destacou o comandante.

Roderick trabalhou com Elizeu na Rotam e durante sua fala ele lembrou o momento em que Elizeu despertou para política. “Um dia de serviço Elizeu comentou que queria seguir uma nova pegada, e assim ele foi conquistou a vaga de vereador de Cuiabá e agora é o nosso representante na Assembleia Legislativa. Hoje temos um apoiador ferrenho que destinou R$ 117mil para o projeto jiu-jitsu Rotam, assim vamos fazer aquisição de kimonos e acessórios que irão auxiliar os atletas, é um apoio gigantesco porque até então as crianças estavam comprando kimono que é um material caro. Hoje o custo é de aproximadamente R$ 400, graças a Deus temos hoje Elizeu como parceiro”, frisou coordenador do projeto, sargento Roderiky.

O projeto foi iniciado com apenas dez alunos. Ao longo dos anos vem conquistando medalhas em importantes competições nacionais. O principal foco do projeto são as crianças e adolescentes com idade entre seis a 16 anos, mas também são ofertadas vagas para adultos. “Quando iniciamos o projeto, com apenas dez crianças, não sabíamos nem que rumo íamos tomar. Eu visualizei uma parte do terreno vazio que tinha, na época, no fundo do Batalhão da Rotam. Hoje agradeço ao deputado Elizeu pelo reconhecimento e estou muito feliz com essa honraria”, declarou Roderiky.