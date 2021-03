Deputado Claudinei vota contra o superferiado proposto pelo governo do Estado

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) votou contrário, em sessão plenária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) nesta terça-feira (23), à Mensagem de n.° 34/2021 do governo estadual que dispõe sobre a antecipação de feriados em razão da emergência de saúde pública causada pela covid-19. O parlamentar alegou que existem outras alternativas para amenizar a situação crítica na saúde com a superlotação nos hospitais de pessoas infectadas pela doença.

“Eu, como outros deputados, recebi várias mensagens de cidadãos pedindo para que votássemos contra essa proposta do feriadão prolongado, com 10 dias corridos, para reduzir o contágio da covid-19. Somos conscientes e precisamos que a população colabore também e evite as aglomerações entre amigos e familiares. Já tem mais de 100 pessoas na fila por um leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Não podemos continuar nesta situação e acredito que todos podem contribuir no combate à essa doença”, enfatiza o parlamentar.

Fiscalização – Na proposta, o governo estadual preferiu não intercalar os feriados, mas planejava instalar barreiras nas entradas e saídas de cada cidade e realizar patrulhas nas zonas rurais. As forças de segurança pública estariam incumbidas de fazer a fiscalização nas ruas para evitar a circulação de pessoas e aglomerações em locais fechados.

“O governador citou operação de guerra e imagino que seja para colocar as polícias militares e civis para fazerem as detenções de quem estivesse nas ruas e não tivesse cumprindo as determinações impostas. Será que as polícias dariam conta de evitar todas as aglomerações em residências, em reuniões, em churrascos de amigos e de família? Será que vão dar conta de fechar todas as estradas rurais de Mato Grosso para evitar aglomerações em sítios, fazendas, ranchos e chácaras?”, indaga Claudinei que é um parlamentar que já identificou a falta de efetivo de servidores nas Polícias Judiciária Civil (PJC) e Militar (PM) em 13 polos regionais da Região Integrada de Segurança Pública (Risp) de Mato Grosso.

Comércio – O parlamentar avalia que seguindo todas as recomendações impostas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para os estabelecimentos comerciais será uma boa alternativa para evitar mais fechamentos de pequenas empresas e o aumento do desemprego. “O feriadão prolongado, nós teríamos só prejuízos nos comércios. Temos que buscar outras alternativas e soluções com a Assembleia Legislativa, o governo estadual e municípios. É preciso seguirmos as medidas de biossegurança para controlarmos essa doença que se alastra no mundo, mas não interromper as atividades econômicas”, diz Claudinei.

Centro de Triagem – Uma das propostas que o deputado assinalou durante a sua explanação no parlamento estadual foi criar Centros de Triagem em alguns municípios e o governo estadual disponibilizar testes rápidos. “Em Rondonópolis, já nos reunimos com o Exército que já se prontificou em montar barracas em duas praças centrais do município para que as pessoas com sintomas sejam avaliadas pelos médicos e, consequentemente, já administrem os remédios de protocolo para evitar que essa doença se agrave e precisem de um leito de UTI”, informou Claudinei.

Ele acrescentou que já faz um ano que o país enfrenta a pandemia e, infelizmente, o comércio é um dos setores mais afetados economicamente. “São pequenos empresários que tem os seus negócios fechados e o desemprego aumentando. Realmente, a situação financeira está muito difícil. Se parasse mais 10 dias, os impostos, os tributos que os comerciantes têm que pagar mensalmente, seriam suspensos também? Sou contra a qualquer tipo de restrição nos comércios e empresas. No mercado também, pois deveria prolongar os horários para até às 23h. A situação está preocupante, mas acho que temos que investir em saúde, em tratamentos preventivos”, frisa.

Votação – Por meio da Comissão de Trabalho e Administração Pública da Casa de Leis foi emitido o parecer contrário à aprovação do projeto de lei do poder executivo que havia sugerido a antecipação dos feriados de Corpus Christi, Consciência Negra, Dia Mundial do Trabalho e Semana Santa.