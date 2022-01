Deputado cobra abertura de vagas remanescentes para cursos de jornalismo e direito em Rondonópolis

Thiago na plenária da AL Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

O deputado Thiago Silva (MDB) apresentou uma solicitação para a reitoria da Unemat, na semana passada(4), realizar um processo seletivo presencial para as vagas remanescentes dos cursos de jornalismo e direito, criados em Rondonópolis no último ano. A emenda do deputado, de cerca de R$ 2 milhões, garantiu a criação dos cursos.

O parlamentar defende a abertura do processo seletivo presencial para as vagas que não foram preenchidas, pois o “pico” da pandemia acabou atrapalhando a inscrição de dezenas de pessoas.

“Nosso objetivo é que as vagas remanescentes, ou seja, não preenchidas, possam ser ofertadas para atender o filho do trabalhador que estuda para ingressar em uma universidade pública de ensino de qualidade. A reitoria nos sinalizou positivamente para a abertura do edital ainda no primeiro trimestre de 2022”, informa o deputado.

A ampliação de cursos da Unemat é uma das principais bandeiras do deputado. Com a destinação de cerca de R$ 3 milhões, Thiago Silva garantiu a abertura de 100 vagas do inédito curso de jornalismo e 100 vagas de direito, em Rondonópolis, e mais 100 vagas do inédito curso de administração na cidade de Paranatinga. “A Unemat tem sido uma ferramenta de transformação social, tenho orgulho de ser o deputado que mais destinou emendas para a Universidade e continuaremos defendendo a estruturação e ampliação de cursos para garantir a formação superior para nossa gente”, finaliza.

De acordo com o estudante Lorenzo Braga, de 18 anos, a abertura das vagas serão importantes para que os jovens possam cursar de forma gratuita uma universidade pública e ingressar no mercado de trabalho.