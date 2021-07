Deputado cobra incentivo a projetos sociais ligados ao esporte

Foto: BRUNO BARRETO

O deputado estadual João Batista do Sindspen (Pros), participou na manhã de sábado (10), da final “Copa de Futebol Base JK”, em homenagem ao professor Éder Taques. A final contou com a disputa entre o JK CFC X Uirapuru, que foi consagrado campeão. O parlamentar, que é considerado padrinho do projeto, tem levantado a bandeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) de pautas ligadas a projetos sociais voltados para crianças e adolescentes.

Batista disse que sua experiência como policial penal, no qual teve a oportunidade de ser líder de equipe no Sistema Socioeducativo, deu-lhe a base necessária para o combate contra a “cooptação” de crianças e adolescentes para o mundo do crime.

“Minha experiência com estes jovens, quando passei pelo Sistema Socioeducativo, mostrou que é somente com algum tipo de atividade, incentivo e motivação, seja no esporte ou em qualquer outra área, que vamos evitar que desviem do caminho do bem. É preciso que a parte social de todos os Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, trabalhem de forma unida neste sentido, preparando nossos jovens para que tenham um futuro longe da criminalidade”, disse o deputado.

Homenagem – A “Copa de Futebol Base JK” deste ano homenageou Éder Roberto Taques, uma das figuras mais conhecidas do futebol mato-grossense. Éder foi mais uma das vítimas da Covid-19. Ele faleceu no dia 19 de fevereiro deste ano.

Taques ocupava o cargo de presidente do Operário Várzea-grandense, mas já foi treinador do clube por várias temporadas. Também acumulou passagens por diversos times, como União de Rondonópolis, Luverdense, Mixto, Mato Grosso EC, Cacerense, Grêmio Jaciara, Juventude, dentre outros. Em outros estados já passou pelo Democrata (MG), Vilhena (RO), Francana (SP), CENE (MS), Velo Clube (SP), Águas de Lindoia (SP), e outros.