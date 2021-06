Deputado cobra melhorias em infraestrutura, segurança e educação ao município de Mirassol D´Oeste

Foto: FABLICIO RODRIGUES / ALMT

Na última quarta-feira (02/06), o deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD) foi homenageado com a medalha ‘Mérito Guardião Rodoviário’, oferecida pelo Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário da PMMT (BPMTRAN). A cerimônia, no Teatro Zulmira Canavarros, localizado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), contou com a presença de outras autoridades.

A medalha do Mérito Guardião Rodoviário foi criada por meio do Decreto Estadual nº 534, de Junho de 2020, com a finalidade de premiar aqueles que contribuem de maneira significativa para a evolução e fortalecimento do policiamento do trânsito urbano. O deputado agradeceu a honraria e destacou os avanços dos serviços prestados pela corporação.

“Em nome do comandante-geral da PM de Mato Grosso, coronel Jonildo José de Assis, do comandante do Comando Especializado, coronel José Nildo Silva e do comandante do BPMTRAN, tenente-coronel Adão César Rodrigues, agradeço a homenagem. Na oportunidade, destaco os avanços alcançados pelo Batalhão de Trânsito ao longo dos anos, bem como os trabalhos sociais desenvolvidos, serviços que chegam até a ponta, que vão além do trabalho de conscientização no trânsito, a exemplo de ações que ajudam a população mais carente. Vamos trabalhar para fortalecer cada vez mais os projetos”, ratificou Nininho.