Deputado cobra melhorias na rodovia MT-458

Foto: SAMANTHA DOS ANJOS FARIAS

O vice-presidente da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transportes da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Delegado Claudinei (PSL), apresentou Indicação nº 5.548/2021, no dia 10 de agosto, em sessão plenária na Casa de Leis, para que a Secretaria de Infraestrutura de Mato Grosso (Sinfra) faça a reforma da ponte sobre o córrego do Cavalo – Km 9, em caráter de urgência, na rodovia MT-458, em Rondonópolis. Ele alegou preocupação com as interferências no escoamento da produção agrícola da região devido ao problema na estrutura.

“Essa é uma região que há uma grande movimentação na produção agrícola, com o transporte de bananas, mamões, leites, gados e uma grande rede de farinheiros. Não podemos deixar de alertar essa situação, pois afeta o escoamento da produção e a atividade produtiva desses produtores. Temos que nos atentar ao que afeta o desenvolvimento social e a economia”, diz o parlamentar.

Rodovia – De acordo com a professora e moradora do assentamento Pontal do Areia, Maria de Fátima Lemes Borges, os moradores não estão tendo a atenção devida por parte do Estado. “Eu sou moradora aqui há 20 anos. Além da ponte do córrego do Cavalo, temos a necessidade da pavimentação asfáltica da MT-458. Essa hoje é uma das vias mais usadas. Transportamos gado, temos as maiores e mais de 12 redes de farinheiros, uma grande bacia leiteira e produções derivadas do leite. Somos uma população muito grande e carente. A gente precisa de uma união política para fazer alguma coisa”, cobra.

Em setembro de 2020, deputado Delegado Claudinei chegou a apresentar a Indicação nº 3.882/2020 à Sinfra e apontou a necessidade de realizar a pavimentação asfáltica da MT-458. “Já faz um ano que encaminhamos essa reivindicação à gestão estadual e, infelizmente, até o momento não resolvemos esse problema. Com as melhorias, vamos proporcionar segurança no tráfego de veículos e fomentar a economia da região com a pecuária e a agricultura familiar. No entorno da MT-458 existem assentamentos, pequenas a grandes propriedades e distritos”, comenta o deputado.

Paliativo – Para o integrante da Associação dos Mini-Produtores Rurais Carlos Marighella e agricultor Valdir Correia, a ponte sobre o córrego do Cavalo – com uma extensão de aproximadamente sete metros, não passa mais veículos pesados há quase dois meses. “Hoje não está trafegando mais na ponte. Antes, chegamos a colocar uma madeira por cima, mas passou a ser arriscado ocorrer um acidente. Com isso, teve que fazer um desvio feito pela prefeitura de Rondonópolis, por baixo da ponte, onde colocou uma tubulação. Se chover, não passa mais nada. No desvio tem um ponto que o caminhão começa a patinar com risco de tombar”, explica.

Em relação a pavimentação asfáltica, ele salienta que seria um projeto ideal para a região já que há diversificados tipos de produções agrícolas e vai ser ainda mais valorizada com a implantação do campus da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) que foi doada pela Associação para os cursos de veterinária e agronomia. “O movimento por aqui é muito grande na parte da produção agrícola. Doamos uma área para a UFR, a documentação está pronta. Vai ser muito bom ter a estrada pavimentada da MT-458, assim vai favorecer os nossos projetos”, declara Valdir.

Correia lembra que a doação da UFR teve a articulação do deputado Claudinei, após reunião com o superintendente Marcos da Cunha e o chefe de Divisão de Desenvolvimento, Elton Antônio, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária de Mato Grosso (Incra), no dia 3 de maio desse ano, em Cuiabá, para discutir a concessão de área no assentamento União do Sul para a instituição de ensino, afim de implantar um Campo de Pesquisa Tecnológica.

Rodovia – A MT-458 possui oito assentamentos, dois distritos, 40 fazendas e 30 sítios que resulta em um número de 11 mil moradores na região que realiza, diariamente, o escoamento da produção agrícola.