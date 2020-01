Deputado cobra melhorias para as rodovias da região oeste

Dr. Gimenez frisa que as rodovias da região são fundamentais para o escoamento da produção da agricultura familiar e pecuária, além de transitar por ela diariamente milhares de estudantes

Foto: FABLICIO RODRIGUES / ALMT

Devido ao alto índice de acidentes nas rodovias da região oeste, o deputado estadual Dr. Gimenez (PV) cobrou, durante a sessão parlamentar, investimentos do governo do estado. Ele reapresentou 12 indicações que cobram, prioritariamente, recuperação e sinalização de estradas que estão em péssimas condições.

“Não temos mais a justificativa do decreto de calamidade financeira, portanto, peço sensibilidade ao governador e ao secretário de Infraestrutura para que olhem para a nossa região onde este governo teve excelente votação e onde a população aguarda respostas para os problemas”, afirmou o deputado na tribuna.

Já existe uma ação do Ministério Público Estadual (MPE) exigindo da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra) que faça melhorias na MT-175, conhecida como “Rodovia da Morte”, que corta vários municípios e vai até a BR-174, no entroncamento do Cacho. No final do ano passado, um jovem de 24 anos morreu no trecho entre Mirassol D’Oeste e São José dos Quatro Marcos.

“Essas obras são de extrema importância porque a estrada está em péssimas condições de trafegabilidade, com muitos buracos, não tem acostamento, o mato está invadindo a pista e a sinalização é bastante precária, tudo isso vem resultando quase que semanalmente em acidentes, muitos deles fatais”, lamentou Dr. Gimenez. Sem sinalização e totalmente esburacada, a MT 175 é uma das prioritárias devido ao volume de acidentes e muitas mortes

Foto: ROSE DOMINGUES

Entre as indicações, também estão pedidos de recuperação para a MT-339 de Glória D’Oeste até a BR-174. Essa rodovia é estratégica porque beneficia 11 municípios, entre eles, Quatro Marcos, Mirassol, Araputanga, Indiavaí, Figueirópolis D’Oeste e Jauru. Além disso, facilita o acesso de Curvelândia, Rio Branco, Salto do Céu, Reserva do Cabaçal e Lambari D’Oeste, à região médio-norte.

Outra demanda urgente é para pavimentação asfáltica de um trecho de 5,6 km da MT-250, no município de Mirassol D’Oeste, que inclui trechos da rodovia 175 em Curvelândia e da MT-475 de Aparecida Bela. Essa melhoria, segundo o deputado, vai favorecer o acesso dos trabalhadores da usina de álcool e do frigorífico, incentivando o desenvolvimento econômico regional.

“Recebemos muitas cobranças para a MT-339, entre Quatro Marcos e Glória D’Oeste, que nunca saiu do papel, e é um trecho perigoso. É importante destacar que as estradas são um meio de acesso da população e de entrada e saída de produtos, somos hoje um polo de produção na agricultura familiar e temos o maior rebanho bovino do Estado. Além disso, os investimentos vão dar mais segurança a milhares de estudantes que transitam entre Cáceres, Mirassol, Quatro Marcos e Araputanga”.

Para a MT-248, a demanda é para a construção de uma pista de caminhada entre o auto posto da cidade até a ponte sobre o Rio Brigadeiro, em Figueirópolis D’Oeste, que conforme o vereador Anísio Peres, vai beneficiar diretamente a população. “É um projeto importante que visa estimular a prática de exercícios e ainda dar mais segurança aos trabalhadores do município que fazem uso da rodovia diariamente”. A precariedade das rodovias na região é alvo de ação do Ministério Público Estadual

Foto: ROSE DOMINGUES

Também são cobrados serviços de recuperação, com posterior sinalização da MT-170, entre o entroncamento com a BR-174, onde fica o Distrito do Caramujo/Cáceres, passando por Curvelândia, Lambari D’Oeste, Rio Branco e Salto do Céu.

“Esse é um trecho totalmente esquecido pelas gestões passadas que nunca recebeu manutenção e que se encontra uma lástima, mas que compreende uma região belíssima, um cartão-postal do turismo no berço das águas do oeste mato-grossense com incontáveis belezas naturais, como cachoeiras, grutas, lagoas de águas cristalinas, trilhas e praias de água doce”.

O parlamentar também apresentou uma nova indicação reforçando a necessidade de recuperação e sinalização na MT-175, do entroncamento do Cacho (BR-174), até o município do Jauru. A exigência é dos vereadores Elias Lopes, João Martins Martinez, Edson Domingos da Silva e Ronaldo Jardim dos Santos. “Trafegar em dias chuvosos e à noite é bastante perigoso por estar em péssimas condições e sem nenhuma sinalização”, afirmou Lopes.