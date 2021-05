Deputado cobra prioridade na vacina para conselheiros tutelares e líderes comunitários

Foto: Marcos Lopes

O deputado estadual Gilberto Cattani (PSL) recebeu em seu gabinete na terça-feira (11), o ictiólogo Francisco Machado para discutir ideias para a construção de projetos e indicações que trazem benefícios à pequena piscicultura e para pescadores profissionais do Estado.

Além do especialista no estudo de peixes, a reunião também contou com o deputado estadual Wilson Santos (PSDB), que assim como Cattani, também tem interesse em apresentar propostas para o pequeno pescador.

Para Cattani, a experiência e ajuda do professor e ictiólogo será fundamental para que os 24 deputados entendam a importância de ajudar este setor, que está sendo bastante atingido em Mato Grosso.

“Tivemos a honra de receber o Chico para aprender como ajudar dois setores que são terrivelmente atingidos no nosso Estado quando se fala em peixes, que são os pescadores profissionais e piscicultores. A piscicultura está morta em Mato Grosso, estamos perdendo do Estado de Rondônia em dez escalas no ranking. Precisamos mudar isso e por isso temos que aprender com o Chico, para que a pequena piscicultura volte a ter representatividade em Mato Grosso”, disse o parlamentar.

Já o professor explicou que o Estado de Mato Grosso precisa de uma lei que beneficie tanto a piscicultura de modo geral, assim como os pequenos pescadores.

“Nós não temos nada contra a economia da perspectiva do lucro. A nossa luta é que exista uma lei de pesca, que no seu arcabouço, caiba todas pessoas que querem produzir e comer, porque peixe é um produto de fácil aquisição, de alta qualificação proteica, que infelizmente está acabando por causa das usinas. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas e fazer uma lei para que caiba todos”, afirmou.