Deputado debate melhorias no trânsito de Rondonópolis na sede do Detran

Foto: SAMANTHA DOS ANJOS FARIAS

O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) esteve junto com o secretário de Transporte e Trânsito (Setrat) de Rondonópolis, Lindomar Alves, na quinta-feira (14), na sede do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran), em Cuiabá, em reunião com o presidente da instituição, Gustavo Vasconcelos.

Eles debateram sobre iniciativas a serem realizadas em prol de melhorias no trânsito de Rondonópolis. “Quero agradecer inicialmente, em nome da cidade de Rondonópolis, a ida do deputado Claudinei até a Setrat. Acredito que essa visita teve um efeito positivo com a sociedade. No encontro, tivemos a oportunidade de abertura para um diálogo que nos oportunizou a reunir por telefone com o presidente do Detran”, declarou Lindomar.

O secretário também deixou a abertura ao presidente para possíveis parcerias do município com o Detran. “Rondonópolis, pelo menos enquanto eu estiver à frente da Setrat, as portas estão abertas para parcerias. Nos colocamos à disposição. No que for preciso vamos ajudar”, salientou.

Melhorias

Lindomar informou que a secretaria está na fase de elaboração de um Termo de Referência, previsto para ficar pronto até o dia 19 de outubro, para protocolar e, assim, no prazo de 120 dias já iniciar o processo licitatório para a contratação empresa para a implantação de lombadas e radares no munícipio. “Creio que com o uso dessa tecnologia, um trabalho forte de orientação, vamos conseguir criar uma disciplina no trânsito e diminuir os índices de acidentes”, frisou Alves.

Ele explicou que, ao assumir a Setrat, o prefeito José Carlos do Pátio (SD) orientou para que ele fosse bastante zeloso no Termo de Referência e que fosse construído junto com a sociedade e mostrar que a gestão é limpa e transparente. “Já estamos fazendo um estudo de viabilização, realizaremos uma campanha educativa, depois que implantarmos – no período de um mês -, levaremos as orientações devidas para a sociedade”, ressalvou.

Na oportunidade, foi assinado o Termo de Cooperação Técnica de Fiscalização e Arrecadação sob a competência das gestões do Estado e município, em conformidade com a legislação de trânsito aplicável para a promoção da fiscalização, autuação de infrações e aplicação de medidas administrativas.

Também estiveram presentes na reunião, o gerente do Departamento de Trânsito da Setrat, Rodrigo Ferreira, e o Diretor Administrativo Sistêmico do Detran, Paulo Henrique Marques.