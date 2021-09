Deputado defende investimentos em tecnologia para superar desigualdades sociais e defasagem educacional

Thiago na plenária da AL Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) defendeu na quarta-feira (29), durante sessão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), o aumento do orçamento público do Estado em tecnologia para recuperar a defasagem de aprendizagem dos estudantes que ficaram sem condições de estudo durante os mais de 18 meses da atual pandemia.

Recentemente o parlamentar realizou uma audiência pública para ouvir os profissionais, representantes de pais e alunos, sindicalistas e gestores envolvidos na educação do Estado.

“Precisamos preparar o futuro das nossas crianças e jovens e investir maciçamente neste plano pós-pandemia com foco na recuperação da aprendizagem e enfrentamento da evasão escolar. A desigualdade social é nítida nos 141 municípios, seja no campo ou na cidade, temos relatos e constatamos in loco a dificuldade de alunos assistirem aulas virtuais, pois muitos não têm condições para adquirir um pacote de internet banda larga e comprar um celular ou computador compatível com os aplicativos desenvolvidos para as aulas. Estou trabalhando e destinando emenda para que o Governo possa aumentar significativamente os investimentos em tecnologia na educação para os próximos anos”, ressalta o deputado.

De acordo com Thiago Silva, a pandemia da Covid-19 deixou ainda mais evidente o cenário de desigualdade no âmbito da educação. A situação trouxe à tona problemas como dificuldade de aprendizagem dos alunos portadores de deficiência; formação inadequada para dar aulas virtuais; aumento da evasão escolar e desigualdade no acesso às tecnologias, pois no Brasil mais de 47 milhões de pessoas não tem acesso à internet, segundo estudo do Comitê Gestor da Internet no Brasil.

“Enquanto alunos de escolas particulares aprendem por meio de diversos recursos e estratégias combinadas, como vídeo ao vivo ou gravado, envio de tarefas, mentoria e sessões em grupos menores para tirar dúvidas, muitos estudantes das escolas públicas sequer têm acesso à internet. O resultado disso é uma inevitável acentuação da desigualdade de acesso não só ao ensino de qualidade, mas do ensino básico, causando um déficit de aprendizagem ainda maior do que já temos entre alunos do sistema público e da rede particular”, diz Thiago.

O Deputado ressalta o programa do governo que subsidiou a aquisição de notebook e pacotes de internet, e lembra que foi o primeiro parlamentar a falar sobre a importância da aquisição dos computadores para educadores, porém cita que é necessário avançar e contemplar também os alunos da rede pública com equipamentos e acesso a internet para diminuir a defasagem educacional.

“Assim como o lápis e o caderno, o acesso à tecnologia, com a doação de computadores e acesso a internet também é dever do Estado para com os alunos. Estamos trabalhando para garantir no orçamento do Estado o acesso à tecnologia também para todos os estudantes”, garante Thiago Silva.