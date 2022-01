Deputado Dilmar Dal Bosco apresenta balanço de ações realizadas em 2021

Deputado Dilmar Dal Bosco em Sessão Ordinária, no Plenário Foto: DANIEL MENEGUINI / ASSESSORIA DE GABINETE

Deputado Dilmar Dal Bosco, em Plenário, durante Sessão Ordinária Foto: DANIEL MENEGUINI / ASSESSORIA DE GABINETE

Um ano pesado, tenso e difícil. Porém de grandes realizações, novas obras, conclusão de obras paradas há anos, economia. Um governo que literalmente colocou a “mão na massa” e mostrou que Mato Grosso pode fazer e entregar grandes obras, em áreas importantes como: saúde, economia, educação, segurança pública, entre outras.

O ano de 2021 foi grandes realizações, em se falando de obras e ações, voltadas para os 141 municípios de MT. Balanço de ações, apresentado pelo Deputado Estadual Dilmar Dal Bosco (DEM), mostrou que 2021, oportunizou grandes obras que foram entregues e outras, que estão em andamento, devido ao “pulso firme” do governador Mauro Mendes em conjunto com a Assembleia Legislativa de MT.

2021 foi o ano da entrega de maquinários, viaturas para Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Foi o ano da assinatura do termo que irá construir a maior ponte de concreto de MT, em Aripuanã, foi o ano da economia, com a derrubada dos impostos, como a energia elétrica, que caiu de 27% para 17%. “2021 nós tivemos vários projetos aprovados aqui na AL, principalmente, no que tange a geração de emprego, quando você ajuda o micro e pequeno empreendedor MT, com Leis, inclusive, de minha autoria, você está pensando na geração de emprego, tirando multas e penalidades que existiam sob o empreendedor, além disso, 2021 foi um ano de muitas conquistas para todos os 141 municípios de MT”, salientou Dilmar Dal Bosco.

Menina dos olhos do deputado Dilmar, o “Projeto Mães Cuiabanas”, em parceria com o Centro Pedagógico de Ensino Especial Regina Maria da Silva Marques (Cenper) e com o chef David Melo, da Culinary Scholl, que teve como intuito, contribuir e amenizar as consequências sofridas por milhares de famílias afetadas pela covid-19, além de oportunizar a mudança de vida e capacitar 300 mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica, com um curso de gastronomia, em Cuiabá. “Fiquei muito feliz em poder contribuir com o projeto Mães Cuiabanas, levando qualificação, capacitação e conhecimento financeiro no ramo da gastronomia, isso é oportunizar quem realmente precisa”, comentou Dilmar.

Deputado enalteceu sobre a entrega de patrulhas agrícolas, resfriadores, maquinários para infraestrutura para o fortalecimento dos Consórcios Regionais de Desenvolvimento e a renovação da frota de veículos e aquisição de armamentos para a segurança pública. “Juntamente com o governo do estado, MT revolucionou com os maiores programas de entregas de maquinários, aos 141 municípios, com equipamentos modernos, de qualidade e que vão ajudar na manutenção das estradas nos municípios”, disse o deputado.

Deputado teve grande influência junto ao governador Mauro Mendes que revolucionou em seu mandato levando obras estruturantes a todos os municípios de MT. “Só conseguimos revolucionar com obras estruturantes, porque, em 2019, tomamos algumas decisões aqui no Parlamento, juntamente com o governo do estado, quer foram melhorando e, assim, vencemos vários obstáculos para que possamos devolver à sociedade o que mais precisa, que são obras de qualidade dando assim, qualidade de vida aos munícipes”, salientou.

Na economia, Dilmar afirmou que a boa gestão do governador Mauro Mendes, foi fundamental para o pacote de redução de impostos em MT. “O governador foi muito feliz. Estamos há tempos nessa luta de conseguir colocar em pauta esse histórico pacote de medidas de redução de ICMS. A boa gestão e o entrosamento com os deputados, na Assembleia Legislativa, foram muito importantes. A gestão eficiente do governador nas políticas públicas do estado, foi fundamental para que pudéssemos trazer pacotes assim, como este”, finalizou Dilmar.