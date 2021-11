Deputado Dilmar Dal Bosco cumpre agenda em Brasília

Gabinete do Senador Jayme Campos (DEM), atendendo Vereadores e Prefeitos de MT Foto: JUNIOR POYER

Agenda com a Ministra da Agricultura, Tereza Cristina; Senador da Republica, Jayme Campos; Presidente do INCRA, Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo Filho; Prefeitos e Vereadores Foto: JUNIOR POYER

Agenda com a Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em Brasília Foto: JUNIOR POYER

Deputado estadual Dilmar Dal Bosco (DEM) esteve durante toda quarta-feira (10), cumprindo agenda em Brasília, na Câmara e Senado Federal, junto com vereadores e prefeitos de Mato Grosso. Vereadores dos municípios de São José do Rio Claro e Cáceres, e os prefeitos de Colíder, Hemersom Máximo (PP); Matupá, Bruno Mena (DEM) e de Nova Guarita, Zeca Zamoner (DEM), estiveram reunidos em busca de emendas e soluções de suas demandas.

A agenda de destaque na capital federal, segundo deputado Dilmar, foi o apoio do senador Jayme Campos (DEM), ao receber vereadores e prefeitos de Mato Grosso, que foram em busca de demandas para os seus municípios. “Não poderia deixar de agradecer ao senador Jayme Campos, que abriu as portas do seu gabinete e colocou seus assessores a minha disposição, uma reunião muito produtiva. Passamos praticamente o dia todo atendendo e eu tive muito orgulho em poder acompanhar os vereadores e os prefeitos, despachando junto ao senador, que não mede esforços para solucionar e ouvir as demandas de todos. O senador Jayme é, sem dúvidas, o maior político do Estado de Mato Grosso”, salientou Dilmar.

Dilmar comentou que outra agenda importante que contou com a participação do senador Jayme Campos, foi com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Tereza Cristina- que se mostrou empolgada com o estado e afirmou que estará presente em evento no nortão, em breve. “A ministra Tereza Cristina demonstrou carisma e atenção com nosso estado, principalmente em relação a regularização fundiária, agricultura familiar e o nosso agronegócio. Levamos, demandas para atender mais a agricultura familiar, com implementos, capacitação e qualificação, demandas sobre regularização fundiária, que precisa ser feita por meio da plataforma digital, com uma grande reunião com prefeitos, vereadores, servidores públicos e sociedade, para que possamos trabalhar nesse cadastro e contribuirmos para a regularização dos títulos e as terras de milhares de pessoas em Mato Grosso e ficou o compromisso da ministra de vir a Cuiabá para que possamos demandar esse aprendizado aos servidores públicos municipais junto a plataforma do Iincra”, comentou deputado.

Ainda, o deputado confirmou que a ministra fará um evento no nortão de MT, junto ao senador Jayme Campos e o ex-deputado federal Nilson Leitão para que se realize um grande evento sobre este novo modelo que o presidente Jair Bolsonaro quer implementar.

O senador Jayme Campos comentou que a presença do deputado Dilmar, trazendo vereadores e prefeitos em seu gabinete, como fundamental a todo político em ter esse estreitamento. “Fantástico! Receber o deputado Dilmar Dal Bosco junto com todos esses vereadores e prefeitos é de fundamental importância para mim, em particular. Sem sombra de dúvidas ouvimos e vamos ajudar a solucionar as demandas e os pedidos de cada um que esteve aqui hoje, em meu gabinete, fico muito feliz em receber e poder atender os nossos municípios”, finalizou Senador Jayme Campos.

Participou da agenda com o Mapa, o presidente do Incra nacional, o economista Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo Filho.