Deputado Dilmar Dal Bosco homenageia pessoas que fizeram e fazem a história de MT

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

O vice-presidente da Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transportes da Assembleia Legislativa, deputado estadual Delegado Claudinei (PSL), esteve reunido com o prefeito em exercício de Cuiabá, José Roberto Stopa (PV), no dia 16 de novembro, na sede do Palácio Alencastro. Na oportunidade, apresentou as principais reivindicações feitas por moradores e comerciantes do Residencial Santa Terezinha que fica no Coxipó, em Cuiabá. Em seguida, o parlamentar foi até o local e foi recebido por Rodrigo Rodrigues, Marcelo Siqueira e outros residentes da região.

Na oportunidade, Claudinei falou sobre as informações obtidas com o chefe do Executivo municipal em relação às solicitações feitas pelos moradores. “Eles pediram uma base da Polícia Militar, já que a mais próxima fica a cerca de três quilômetros, no Parque Cuiabá. Temos esse problema de efetivo de servidores e, até o momento, sem concurso não vejo como pleitear esse pedido”, explicou o parlamentar.

Ele também confirmou a possibilidade da realização de sinalização no trânsito, implantação de uma escola municipal e uma praça de esporte e lazer para atender às crianças e adolescentes do bairro. “O bom que o prefeito ficou de ver no próximo ano, uma escola municipal, como, também, a sinalização no trânsito. Sem contar que já confirmou que já está organizando a elaboração do projeto para a construção da praça em 2022”, declarou o deputado.

Asfalto

Um pedido feito pelos residentes de Santa Terezinha era a pavimentação asfáltica de dois quilômetros, no trecho que fica entre a região até a Avenida Fernando Corrêa. “Estamos atrás de uma emenda. Inclusive eu propus que se alguém entrar com 50%, eu entro com 50%. Com drenagem, asfalto de qualidade, com meio fio e calçada, fica em R$ 3 milhões. Lá tem que ser uma via dupla, temos que fazer acima de 9 metros para comportar o trânsito”, esclareceu Stopa.

Com esse posicionamento, Claudinei entrou em contato com o deputado federal José Medeiros (Podemos) que se comprometeu a destinar uma emenda no valor de R$ 1,5 milhões para solucionar os problemas de infraestrutura na via que atende a região do Coxipó. “Entrei em contato com o Medeiros e ele aceitou entrar nessa parceria com a destinação de recursos para contribuir com a pavimentação asfáltica. Vamos acompanhar todos os trâmites e manter o contato com o prefeito, logo que for liberada essa emenda”, anunciou Claudinei.

“Essa foi a nossa principal reivindicação feita ao nosso deputado Claudinei que é esse asfalto. Ele já conversou com Stopa e trouxe boas notícias para os moradores do Residencial. Agradeço ele e toda a sua equipe. Realmente é a política que queremos ter. Em nome de todos os moradores, agradecemos aos deputados Claudinei, Medeiros e o prefeito José Stopa essa pavimentação que vai beneficiar mais de 20 mil pessoas”, declarou Rodrigues.

Região – O Residencial Santa Terezinha I e II começou a ser habitado, em 2015, sendo que conta com aproximadamente 4.500 imóveis e cerca de 20 mil moradores.