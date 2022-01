Deputado Dr. Eugênio desenvolve trabalhos sensíveis às causas humanas

Foto: Fablício Rodrigues / Secretaria de Comunicação Social

O cuidado com a saúde materna foi um dos destaques da atuação do deputado estadual Dr. Eugênio de Paiva (PSB) no segundo semestre de 2021, com a sanção da Lei nº 11.572/21, que busca oferecer tratamento mais digno e humanitário para as mães enlutadas com espaços reservados nas maternidades públicas e privadas.

A inciativa do deputado estadual, que, na condição de médico, vivenciou de perto o drama de diversas mães que perderam filhos em seus ventres e não tiveram os devidos cuidados para amenizar tamanha dor, foi comemorada pelas mães que vivenciaram este luto e ganhou destaque como publicação de maior engajamento nas redes sociais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso no ano de 2021.

“Espero de todo o meu coração que esta Lei seja respeitada pelas maternidades para que mais nenhuma mãe passe o que eu passei ao dar a luz para o meu filho, anjo Davi. Enquanto aguardava o parto do meu filho, que eu já sabia que nasceria sem vida, me colocaram em um quarto com pelo menos quatro mães e seus recém-nascidos todas felizes com a chegada dos filhos”, relatou a mãe de anjo Renatta Dalla, que à época buscou apoio em grupos de mães e hoje faz questão de divulgar a Lei de autoria do Dr. Eugênio.

Com o mesmo cuidado, o parlamentar também é autor da Lei nº 11449/21, voltada à melhoria da saúde materno-infantil no estado, que tem por objetivo estabelecer diretrizes para adoção de políticas públicas ampliadas com foco na saúde de mães e filhos em uma grande rede de apoio abrangendo todas as regiões do estado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Dr. Eugênio de Paiva também é autor de leis que sensibilizam para o vital tema da alergia alimentar, com ações que envolve o poder público e a inciativa privada. Uma delas é a Lei nº 11.343/21 que cria o Programa Alimentação Inclusiva para todos, com abrangência nos estabelecimentos de ensino das redes pública e privada do Estado.

“Cada criança deve ser tratada de forma completa, principalmente nos ambientes escolares, quando estão longe dos pais e responsáveis, mas com toda atenção necessária. Faz parte do processo de inclusão deste aluno a sensibilização de todos que cercam seu convívio, pois muitas vezes a discriminação é presente no ambiente escolar através de piadas, no sentido de que a pessoa impedida comer esse ou aquele alimento tem frescura, o que não é realidade. Alimentação errada pode levar a óbito!”, alertou Dr. Eugênio, autor ainda da Lei nº 11.237/20, que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre a Alergia Alimentar, a ser realizada anualmente na terceira semana de maio.

Ao todo, já são 17 Leis sancionadas, 40 Projetos de Leis em tramitações, centenas de indicações que apontam as demandas de cada localidade representada, sempre com o olhar humano e cuidadoso com foco nas pessoas. “Faço questão de acompanhar de perto, juntamente com minha equipe de trabalho, o andamento de cada reivindicação, assim como a tramitação de projeto de interesse da coletividade. Nosso papel como representante da população, é realizar um mandato que possibilitem avanços e melhorias para a vida dos cidadãos.”

EM DEFESA DA VIDA

Ao longo dos três primeiros anos de mandato parlamentar, o deputado estadual Dr. Eugênio de Paiva (PSB) dedicou grande parte da atuação com o foco no fortalecimento dos mecanismos de saúde no Estado, seja por meio de indicações, projetos de leis, leis sancionadas, articulações junto ao Governo do Estado a favor dos municípios do Vale do Araguaia (região que representa) e também pelas efetivas contribuições junto a Comissão Permanente de Saúde da Assembleia Legislativa.

Dr. Eugênio teve um papel de suma importância nas ações desenvolvidas pelo Parlamento Estadual com foco no combate a pandemia do novo coronavírus, sendo o único deputado estadual a participar da elaboração do protocolo orientativo de atendimento aos pacientes Covid-19 na atenção primária à saúde (SUS/MT). Para preparar o Estado para o enfretamento da pandemia, Dr. Eugênio acompanhou de perto e auxiliou nos trabalhos de expansão e adequação das UTIs de todo estado para o atendimento dos casos mais graves.

“Mesmo com todos os esforços, milhares de vidas foram perdidas para a Covid-19. A todas as famílias enlutadas, rogo ao nosso Senhor Jesus Cristo muita proteção e força para seguir em frente. E que possamos o mais rápido possível controlar, de forma efetiva, essa pandemia. Deus nos proteja!”, manifestou Dr. Eugênio.