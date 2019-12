Deputado Dr. João, prefeitura e vereadores viabilizam clínica de hemodiálise para Sorriso

A Polícia Militar trabalha para garantir a segurança dos visitantes da ‘Arena Encantada’, o palco do natal do Governo de Mato Grosso. Durante os dias de semana são disponibilizados 20 policiais no local e nos fins de semana, quando o número de visitantes aumenta, o policiamento é reforçado com 40 militares. O efetivo é responsável pelo patrulhamento da parte interna e todo o entorno da Arena Pantanal, onde o complexo foi instalado em Cuiabá.

Os policiais que participam do projeto pertencem ao 10º Batalhão da Polícia Militar e contam com o apoio de outras unidades do 1º Comando Regional da capital. Além de ações preventivas de segurança, as equipes da PM auxiliam no recebimento e organização das doações arrecadadas pelo projeto.

Aberta ao público no dia 06 de Dezembro, a arena já chegou a receber mais de 7 mil visitantes em um dia. O comandante do 10º BPM, tenente coronel Cesár Augusto Roveri conta que as ações de segurança são pontuais.

“A PM é parceira da Arena Encantada, estamos juntos com a organização do evento. Auxiliamos com a organização dos mantimentos doados e nos fazemos presentes no lado externo e interno do espaço. Do lado de fora da Arena Encantada promovemos a segurança das pessoas através do policiamento com viaturas e motocicletas. Já no interior da arena estamos com um policiamento fixo. Ainda contamos com o apoio de policiais de outras unidades especializadas. Queremos que as famílias venham conhecer essa iniciativa com tranqüilidade”, conta o tenente-coronel.

Para a médica veterinária Priscila Sturmer que foi à Arena Encantada com a família, a permanência da Polícia Militar no espaço garante muito além da sensação de segurança.

“A decoração é maravilhosa, a organização é incrível. Durante o passeio encontramos muita cordialidade dos policiais militares. É muito bom vim com a família neste lugar, é tudo muito lindo”, conta Priscila.

Dicas de segurança

Para quem for conhecer a Arena Encantada, a Polícia Militar orienta as famílias a colocar os veículos no estacionamento do estádio e não deixar objetos no painel ou nos bancos dos veículos, guardando os pertences no porta-malas do carro. Além disso, devem se certificar que o veículo foi realmente fechado.

A PM ressalta ainda que os pais orientem os filhos a procurarem a ajuda de um policial militar mais próximo caso venham se perder da família durante a visitação.

Toda a parte interna e externa da Arena Encantada conta a segurança dos policiais militares.