Deputado garante investimentos à agricultura familiar para a região oeste

Deputado esteve em reunião com o secretário de Agricultura Familiar, Silvano Amaral, para tratar de ações e investimentos na região oeste

Foto: ROSE DOMINGUES Além de programar 12% das suas emendas parlamentares (R$ 800 mil) para a agricultura familiar, o deputado também realizou neste ano uma audiência pública e o 1º Fórum com este tema em Quatro Marcos

O Programa Mato Grosso Produtivo, lançado pelo governo do estado, contemplará os municípios da região oeste com diversas ações e maquinários para o ano 2020. Entre eles está o município de São José dos Quatro Marcos, um dos beneficiados pela nova remessa de 42 conjuntos de equipamentos com tratores, carretas e grades.

Conforme o secretário de Estado de Agricultura Familiar, Silvano Amaral, que fez uma visita ao deputado Dr. Gimenez (PV) na tarde dessa terça-feira (17), na Assembleia Legislativa, o objetivo é fortalecer a agricultura familiar nos municípios e com isso estimular a geração de emprego e renda, além da fixação das famílias no campo.

“Sei que as demandas são muitas e que o deputado fez várias reivindicações ao longo do ano que não tiveram como ser atendidas devido à escassez de recursos, mas as perspectivas são muito melhores para o ano que vem e queremos tranquilizar a população quanto a isso, estamos olhando sim para a região oeste”.

Amaral explicou ainda que os municípios para onde foram encaminhados os 18 maquinários na primeira fase do programa estavam descritos nas emendas do ex-deputado federal Fabio Garcia e ex-deputado estadual Saturnino Masson, que são de anos anteriores e foram executadas pela Seaf em 2019. “Eram recursos já carimbados e com destinação direcionada”.

Para Dr. Gimenez, mais que cobrar, o objetivo é construir parcerias. Ele programou a destinação de R$ 800 mil das suas emendas no orçamento de 2020 para a agricultura familiar, dos quais R$ 600 mil para a Seaf e R$ 200 mil na Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer). “Estamos ouvindo as dificuldades e desafios do secretário para poder trabalhar juntos no ano que vem”.

Com a destinação de 12% do total de emendas parlamentares para essa área, ele reafirma o compromisso com o desenvolvimento da região. “Esse é um volume de recursos significativo. Além disso, realizamos neste ano uma audiência pública e o 1º Fórum da Agricultura Familiar, em Quatro Marcos, para tratar da vocação dos municípios, ou seja, estamos empenhados em fazer dar certo”, acrescentou o parlamentar.

O programa ‘Mato Grosso Produtivo’ foi lançado na sexta-feira (13) e abrange várias iniciativas de fomento às cadeias produtivas, programas de acesso à água e irrigação, e a destinação de insumos e patrulhas agrícolas. Dentre os 18 municípios contemplados na primeira fase com as patrulhas, três são da região oeste: Cáceres, Glória D’Oeste e Araputanga.