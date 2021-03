Deputado João Batista destaca importância da padronização de armamentos em MT

Foto: FABLICIO RODRIGUES / ALMT

O deputado estadual João Batista do Sindspen (Pros) participou da articulação que resultou na padronização de armamentos para as Forças de Segurança do Estado de Mato Grosso. A iniciativa do Poder Executivo passou pelo grupo de trabalho formado por profissionais da Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Perícia Oficial e Identificação Técnica e a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária. A Portaria Nº 096/2021 foi publicada no Diário Oficial do Estado nessa quarta-feira (17).

De acordo com João Batista, a padronização do armamento das forças policiais trata-se de uma questão técnica. Segundo ele, o governador entendeu a necessidade de padronizar todas as armas portáteis, bem como, a elaboração de um plano de substituição do material bélico em conformidade com os estudos realizados.

“Participamos desse diálogo com o governador Mauro Mendes e o secretário Alexandre Bustamante, no dia da entrega de materiais bélicos na Polícia Militar. Na oportunidade, fizemos a observação de que todas as forças de segurança do Estado deveriam aderir a essa padronização. A partir daí, foi criada uma comissão que realizou um estudo técnico e o apresentou ao Governador. Estou muito satisfeito com essa Portaria publicada, pois ela garante a padronização dos armamentos para todos os policiais de Mato Grosso como forma de garantir a segurança e a vida destes profissionais”, pontuou o deputado.

O secretário Alexandre Bustamante afirmou que o parecer técnico da comissão teve como finalidade definir e padronizar as armas de porte que atendam a demanda vigente da Segurança Pública no Estado.

“Optamos por concluir o estudo de padronização adotando o princípio dos requisitos operacionais essenciais que promovam a simplicidade da utilização do armamento escolhido, aliado com as novas tecnologias desenvolvidas em nível internacional”, destacou Bustamante.

Para Jean Gonçalves, atual secretário da SAAP (Secretaria Ajunta de Administração Penitenciária), o objetivo principal desta ação é alcançar a melhoria dos resultados nas ações policiais, bem como, preservar vidas e garantir a manutenção das demandas das forças armadas.

“Acredito que o resultado desse estudo técnico respeitou todos os princípios da administração pública, com interação da legalidade visando a eficiência nos resultados. A aquisição dos referidos armamentos de porte aumentará consideravelmente a capacidade operacional dos policiais penais e de todas as força de segurança de Mato Grosso”, concluiu Jean.