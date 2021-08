Deputado João Batista é homenageado pelo 15º Comando Regional da PMMT

Foto: LUCIENE LINS

O deputado estadual João Batista do Sindspen (Pros) recebeu, na última sexta-feira (27), o Certificado da Moeda Honorífica de “Guardião do Nortão”. A homenagem foi entregue no gabinete do parlamentar pelo tenente-coronel James Jácio Ferreira, comandante do 15º Comando Regional da Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT).

James Ferreira, que tem o comando de nove municípios (Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte, Matupá, Terra Nova, Marcelândia, Nova Guarita, Nova Santa Helena, Itaúba, Novo Mundo e o distrito de União do Norte), ressaltou o trabalho preventivo realizado nas comunidades e destacou o apoio recebido pelo deputado João Batista em prol da segurança pública.

“No comando regional, atuamos de forma integrada com as outras forças de segurança, o que inclui parcerias com o poder público municipal, Poder Judiciário, Ministério Público, além de contar com o apoio da Assembleia Legislativa. Na ocasião, ressalto o trabalho desenvolvido pelo deputado, que é policial penal, conhece as nossas necessidades e está à frente da Comissão de Segurança Pública na Assembleia. A entrega deste certificado é o símbolo do nosso agradecimento ao deputado João Batista”, disse James.

João Batista agradeceu a honraria recebida e enfatizou a importância das ações realizadas pelo tenente-coronel James, que tem contribuído diretamente para a redução da criminalidade na região.

“Recebo com muita satisfação essa homenagem, agradeço imensamente ao tenente-coronel James pelo reconhecimento e deixo meu abraço a todos os policiais que integram o 15º Comando Regional. Peixoto de Azevedo já foi considerado o município mais perigoso do estado, e essa realidade vem mudando graças à atuação da Polícia Militar. Parabenizo o comandante James pelo excelente trabalho realizado de forma integrada a outras forças da segurança pública, garantindo o bem-estar e a segurança da sociedade”, finalizou o parlamentar.